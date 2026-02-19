Fieles acuden a la Basílica de Guadalupe para recibir la ceniza

Aunque tradicionalmente se coloca en la frente en forma de cruz, en esta ocasión fue depositado sobre la cabeza de los fieles.

La mañana del miércoles 18 de febrero, en el marco del Miércoles de Ceniza, primer día de la Cuaresma, decenas de creyentes acudieron a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la colonia Independencia, en Monterrey, para participar en las celebraciones religiosas que marcan el inicio de un periodo de 40 días de penitencia y reflexión previo a la Semana Santa.

Desde las 7:30 horas comenzaron a arribar fieles al recinto religioso, cuya puerta principal se localiza en el cruce de las calles Jalisco y Juan Pablo II. Adultos, jóvenes, personas de la tercera edad y grupos de niñas y niños —algunos con uniforme escolar y a bordo de transporte escolar— se dieron cita en el templo.

Las calles aledañas también registraron importante afluencia vehicular durante las primeras horas del día.

Imposición de ceniza en la Basílica de Guadalupe

En punto de las 8:00 horas inició la primera misa. La imposición de la ceniza se realizó antes de cada celebración eucarística y también entre cada cambio de hora.

Previo al rito, se efectuó una lectura y posteriormente se pidió a los asistentes formar dos filas al centro del templo para recibir la ceniza.

El signo fue impuesto tanto por un sacerdote como por personal de la basílica. Aunque tradicionalmente se coloca en la frente en forma de cruz, en esta ocasión fue depositado sobre la cabeza de los fieles. De acuerdo con el mensaje emitido en el recinto, la intención fue que no se mostrara como una señal externa visible, sino que representara un acto de humildad y recogimiento personal.

La ceniza utilizada provino de la quema de los ramos bendecidos durante el Domingo de Ramos del año anterior y, antes de su aplicación, fue mezclada con agua bendita. Este acto simboliza arrepentimiento, humildad y penitencia para los católicos que inician así el tiempo litúrgico de la Cuaresma.

Horarios de misas y rito de ceniza

En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la imposición de la ceniza se realiza al término de cada misa programada a las 08:00, 10:00 y 12:00 horas, así como a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Asimismo, el rito también se lleva a cabo al concluir cada cambio de hora adicional, específicamente a las 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 20:00 y 21:00 horas.