El caso se originó tras el fallecimiento de Sofía, el 19 de julio, durante una cesárea; familiares denunciaron irregularidades en el procedimiento de autopsia

La Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene conocimiento del caso de Sofía Calderón, la joven que falleció durante una cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS, en Monterrey, y cuya familia denunció que recibió el cuerpo sin varios órganos.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que la delegación de la FGR en el estado ya conoce los hechos, aunque no precisó si la carpeta de investigación fue formalmente atraída por la autoridad federal.

“Hasta donde tenemos conocimiento, conoce de esos hechos la Fiscalía General de la República, en la delegación aquí.

El caso se originó tras el fallecimiento de Sofía, de 19 años, el pasado 19 de julio, durante una cesárea en el IMSS. Su bebé sobrevivió.

Posteriormente, sus familiares denunciaron irregularidades en el procedimiento de autopsia y señalaron que, al recibir el cuerpo, faltaban órganos y tejidos.

Por su parte, el IMSS aseguró que los órganos permanecen bajo resguardo en el Servicio de Patología y reconoció que hubo deficiencias en la información proporcionada a los familiares.

La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven y determinar si existieron irregularidades en el manejo de sus restos.