FGR reporta avances en delitos federales durante noviembre

La FGR en Nuevo León obtuvo sentencias, vinculaciones y decomisos relevantes en noviembre, incluyendo armas, vehículos e hidrocarburo ilícito

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, dio a conocer los resultados obtenidos durante el mes de noviembre de 2025, periodo en el que se registraron avances significativos en la investigación y persecución de delitos federales en la entidad.

De acuerdo con el informe, la institución obtuvo sentencias condenatorias contra 94 personas mediante procedimiento abreviado, así como seis más a través de juicio oral, resultado de las acciones coordinadas entre las áreas operativas y de investigación.

Asimismo, la FGR logró vincular a proceso a 87 imputados dentro de 49 carpetas de investigación relacionadas con delitos del fuero federal. Durante el mismo periodo, fueron judicializadas 84 carpetas, principalmente por delitos previstos en la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En materia de mandamientos judiciales, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) recibió 443 órdenes ministeriales, de las cuales 439 fueron cumplimentadas, además del cumplimiento de 19 órdenes de aprehensión.

El informe también detalla la realización de cuatro cateos y seis operativos, mediante los cuales se aseguraron 18 armas de fuego, cuatro partes de armas, 553 cartuchos, 28 cargadores, además de 83 vehículos y seis inmuebles, logrando también la detención de seis personas. En las acciones ministeriales se destacó, además, el aseguramiento de 91, 720 litros de hidrocarburo presuntamente ilícito.

La dependencia federal recordó a la ciudadanía que puede presentar denuncias de manera presencial o anónima, las 24 horas del día, durante los 365 días del año.