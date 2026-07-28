FGR rebasa los 4 millones de litros de asegurados en NL

El decomiso de 373 mil litros en Allende elevó a 4.09 millones de litros el hidrocarburo asegurado por la FGR en Nuevo León durante 2026

Con el decomiso del pasado sábado de más de 373 mil litros en la colonia El Cerrito en el municipio de Allende elevó a 4 millones 91 mil 122 litros el volumen de hidrocarburo asegurado por la Fiscalía General de la República en Nuevo León durante lo que va del 2026.

“En lo que va del año, la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León, a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ha decomisado cuatro millones 91 mil 122 litros de hidrocarburo, incluyendo éste”, informó la FGR mediante un comunicado.

La fiscalía informó que el aseguramiento se llevó a cabo durante la ejecución de una orden de cateo autorizada por un juez, como parte de las diligencias encabezadas por el Ministerio Público Federal.

Además del combustible, las autoridades decomisaron 13 tanques tipo frac tank, un tractocamión, dos semirremolques, un dolly, dos plantas eléctricas, dos compresores, dos motobombas equipadas con cuenta-litros, un remolque, una manguera de alta presión y un equipo de cómputo, entre otros indicios.

Todos los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.