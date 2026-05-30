FGR ejecuta cateos por presunto contrabando de combustible

Las autoridades aseguraron diversos inmuebles, un predio utilizado presuntamente para maniobras y trasvase de combustible

La Fiscalía General de la República informó sobre la ejecución de cuatro cateos en municipios de Nuevo León como parte de las investigaciones para desarticular una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en San Pedro Garza García, Monterrey, Escobedo y Salinas Victoria, donde fue detenido Jesús “N”, quien además se encontraba en posesión de un arma de fuego.

Aseguran tractocamiones, maquinaria y contenedores

Durante las diligencias, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, fueron asegurados 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, camiones de volteo, cuatrimotos, vehículos particulares, dos retroexcavadoras, una grúa de canastilla y 62 contenedores cilíndricos.

Además, las autoridades aseguraron diversos inmuebles, un predio utilizado presuntamente para maniobras y trasvase de combustible, así como documentación relacionada con al menos tres empresas que forman parte de las investigaciones.

La FGR señaló que las indagatorias continúan con el objetivo de debilitar y desmantelar organizaciones que presuntamente operan mediante la simulación de actividades en los sectores logístico, energético y de transporte.