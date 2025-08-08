FGR detiene a hombre con 200 kilos de marihuana en General Bravo

La detención ocurrió durante una investigación de la policía ministerial federal en la carretera Monterrey–Reynosa, en dirección a Reynosa

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a un hombre en posesión de aproximadamente 200 kilos de marihuana, durante un operativo realizado en el municipio de General Bravo.

La detención ocurrió cuando agentes de la policía ministerial federal realizaban actos de investigación sobre la carretera libre Monterrey–Reynosa, a la altura del tramo con dirección a Reynosa.

El hombre, identificado como Bernabé “S”, fue interceptado mientras conducía una camioneta con placas del estado de Guerrero. Al revisar el vehículo, los agentes localizaron 11 paquetes ocultos entre pacas de paja, los cuales contenían el enervante.

El detenido, junto con la droga y el vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal.