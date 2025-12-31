FGR asegura más de 300 kg de pirotecnia tras cateo en Monterrey

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial quienes localizaron y aseguraron la pirotecnia en diversas presentaciones

Como resultado de un operativo coordinado, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 347 kilogramos de pirotecnia durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Ignacio Altamirano, en el municipio de Monterrey.

La dependencia federal informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, solicitó y obtuvo de un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio la autorización para llevar a cabo la diligencia.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes localizaron y aseguraron la pirotecnia en diversas presentaciones.

El material fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, el cual continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el operativo también participaron elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las acciones para reforzar la seguridad y prevenir riesgos a la población.

Las autoridades federales indicaron que las investigaciones continuarán hasta determinar la responsabilidad de quién o quienes resulten involucrados.