FGR asegura más de 20 armas y detiene a dos en Galeana

En la revisión tras encontrarle el armamento los dos fueron detenidos y puestos a disposición de un agente el ministerio público federal.

Autoridades de la fiscalía general de la república sorprendieron a dos hombres que transportaban alrededor de 20 armas de fuego en una camioneta en Galeana Nuevo León.

De acuerdo a las primeras investigaciones los elementos federales investigaban por el kilómetro 129 de la carretera 57 en el mencionado municipio.

Los elementos de una camioneta Ford F150 que circulaba con placa.

Los detenidos fueron identificados como Marco Antonio, N.N. y Juan Antonio, N.N. ambos ocultaban 22 armas cortas y dos armas largas.

En la revisión tras encontrarle el armamento los dos fueron detenidos y puestos a disposición de un agente el ministerio público federal.

Los dos fueron trasladados a la ciudad de Linares a la PGR para los procedimientos y la investigación.