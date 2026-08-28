FGR asegura 467,000 litros de huachicol en Salinas Victoria

Durante un cateo en dos predios, también decomisaron decenas de tractocamiones, remolques y equipo utilizado para el almacenamiento y manejo de combustible

En un nuevo golpe al huachicol en Nuevo León, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 467 mil litros de hidrocarburo durante un cateo en dos predios de Salinas Victoria, donde también fueron decomisados decenas de tractocamiones, remolques y equipo utilizado para el almacenamiento y manejo de combustible.

La diligencia fue ejecutada el 20 de agosto, pero se dio a conocer este jueves, como parte de una investigación por la probable comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos, luego de que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León obtuviera una orden de cateo autorizada por un juez de control de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

En el primer inmueble, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 426 mil litros de hidrocarburo, además de dos montacargas, cinco semirremolques, un remolque acondicionado como oficina, un tanque, un compresor, tres silos y dos motobombas.

También fueron localizados siete tramos de manguera de alta presión, una estructura metálica, un tanque de fluido y filtrado, cinco frac tanks, un equipo cuentalitros y dos tractocamiones.

En el segundo predio fueron asegurados 41 mil litros de hidrocarburo, así como 31 tractocamiones, seis semirremolques, un autotanque, cinco dollys, una cama baja y dos cabinas con chasis.

El operativo también permitió el aseguramiento de un remolque, cinco contenedores, cinco remolques, un tanque horizontal, 10 cubitanques, tres remolques habilitados como comedor y oficinas, y dos motocicletas.

“En total, la FGR aseguró aproximadamente 467 mil litros de petrolífero y los dos inmuebles, los mismos que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) quien continúa con la integración de la investigación contra quien o quienes resulten responsables”, informaron las autoridades.

El aseguramiento de 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria se suma al decomiso récord reportado apenas un día antes por la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo León, que localizó 2 millones 360 mil litros de hidrocarburos y aceites durante un cateo en una bodega del municipio de Guadalupe.

De acuerdo con la autoridad federal, el operativo realizado en Guadalupe representa uno de los mayores aseguramientos de este tipo registrados recientemente en la entidad y forma parte de las acciones contra el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

La FGR informó que el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y proceder contra quien o quienes resulten responsables.

Las diligencias contaron con la participación de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mientras que elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Física de Pemex brindaron apoyo perimetral durante el operativo.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte de sus labores para investigar y perseguir delitos del orden federal y reiteró el llamado a la ciudadanía para presentar denuncias de manera presencial o anónima.