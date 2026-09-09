FGR activa operativo por toma clandestina en Santa Catarina

Las autoridades detectaran una conexión presuntamente utilizada para la extracción ilegal de algún tipo de hidrocarburo.

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Un fuerte operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) se desplegó durante la madrugada de este lunes en un parque industrial del municipio de Santa Catarina, donde autoridades realizan un cateo relacionado con el presunto hallazgo de una toma clandestina.

El despliegue se concentra en una bodega ubicada sobre la Avenida Sierra San Miguel, en su cruce con la Carretera a Saltillo, hasta donde arribaron elementos de la Policía Federal Ministerial para resguardar el inmueble mientras se desarrollan las diligencias.

De acuerdo con los primeros informes, la movilización habría iniciado luego de que las autoridades detectaran una conexión presuntamente utilizada para la extracción ilegal de algún tipo de hidrocarburo al interior del inmueble.

Las investigaciones se habrían originado a partir de una denuncia anónima que alertó sobre posibles actividades ilícitas en el sitio. Como parte de las indagatorias, al menos una persona habría sido detenida y se encuentra bajo investigación de las autoridades federales.

La zona permanece bajo vigilancia de elementos de la Policía Federal Ministerial, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes y se determina el alcance del hallazgo.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer de manera oficial el resultado del cateo, ni han precisado qué tipo de sustancia o hidrocarburo habría sido localizado.

La información permanece en proceso y se espera que la FGR emita mayores detalles sobre el operativo.