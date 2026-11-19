De acuerdo con lo expuesto por sus familiares, durante el procedimiento médico se presentaron complicaciones que derivaron en el fallecimiento de la joven

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que recibió una denuncia presentada en agosto por la familia de Sofi, una joven de 19 años que perdió la vida en julio, luego de ingresar al Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey, para dar a luz.

De acuerdo con lo expuesto por sus familiares, durante el procedimiento médico se presentaron complicaciones que derivaron en el fallecimiento de la joven. Sin embargo, además de denunciar una presunta mala práctica médica, señalaron irregularidades en el manejo de los restos de Sofi.

La familia aseguró que, al reclamar por la ausencia de los órganos de su hija, personal del hospital habría reconocido que estos fueron retirados y posteriormente desechados, luego de que se les practicaran algunas pruebas.

Al respecto, el vicefiscal del Ministerio Público confirmó que la institución recibió formalmente la denuncia, sin embargo, explicó que se analiza la competencia de las autoridades para determinar si el caso debe ser turnado a la Fiscalía General de la República, debido a que los médicos y demás personal señalado serían trabajadores federales.

“La Fiscalía efectivamente recibió una denuncia acerca de este evento en la que se denuncia una mala práctica médica que derivó en el fallecimiento de la hija de esta familia y en el manejo a juicio de la familia también indebido de sus restos. La denuncia fue recibida por parte de la institución y evalúa la viabilidad de una declinatoria por competencia. Se asume que las personas participantes serían empleados federales y, bajo este supuesto, la competencia se surtirá a la Fiscalía de la Federación, está en análisis”.

Por ahora, la Fiscalía estatal mantiene en análisis la posible declinación de competencia, por lo que será necesario determinar qué instancia asumirá las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que murió Sofi y las presuntas irregularidades denunciadas por sus familiares.