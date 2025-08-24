FGE confirma 15 denuncias contra Trinitas por fraude millonario

El fiscal general, Javier Flores, detalló que durante el cateo realizado a las oficinas de la financiera se aseguraron pruebas clave, incluyendo computadoras

La Fiscalía General del Estado confirmó que ya suman 15 denuncias en contra de la financiera Trinitas, ubicada en el municipio de San Pedro, la cual es acusada de cometer fraudes millonarios que ascienden a 300 millones de pesos.

“Puedo informarte también que el número de denunciantes aumentó a 15 denuncias y los montos que se reclaman son alrededor de 300 millones de pesos”, precisó el fiscal del estado, Javier Flores.

El fiscal general, Javier Flores, detalló al término de la reunión semanal de seguridad en Palacio de Gobierno que durante el cateo realizado a las oficinas de la financiera se aseguraron pruebas clave, incluyendo teléfonos celulares y computadoras, y que el contenido ya está siendo analizado.