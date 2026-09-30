Festival Santa Lucía reunirá a 900 artistas de 15 países

Rodríguez agregó que la incorporación del Parque del Agua permitirá ampliar los espacios para la convivencia y las actividades culturales

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El Festival Internacional Santa Lucía prepara su edición número 19, que se realizará del 22 de octubre al 4 de noviembre, con actividades culturales en más de 33 locaciones de Nuevo León, incluyendo por primera vez al Parque del Agua como una de sus sedes.

Durante la presentación de un avance de la programación, se informó que el festival reunirá 182 expresiones artísticas, 48 compañías y más de 900 artistas provenientes de 15 países, además de contar con un homenaje a Juan Gabriel.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien estuvo presente en el evento, invitó a la ciudadanía a disfrutar al máximo las actividades y aprovechar la amplia oferta cultural.

“Aprópiense del festival. Van a ser dos semanas. Ya vieron la cartelera con lo mejor de Nuevo León, de México y también internacional. Entonces, vénganse a dar una probadita de arte, de mucha cultura. Vienen muy buenos grupos de Bélgica, de Suecia, Irlanda, Italia, Brasil y, por supuesto, de todo el país. “Son oportunidades para abrir la mente, divertirnos, cantar, disfrutar”, comentó el mandatario estatal.

Festival llevará actividades al Parque del Agua

Por su parte, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, resaltó que el festival busca acercar las expresiones culturales a las familias y a los espacios públicos.

“Eso fue y eso es lo que me gusta del Festival Santa Lucía, que durante unos días transforma Nuevo León en un enorme escenario. Y hoy me da mucho gusto que esta presentación esté a la altura, tanto internacional, pero también poniendo a Nuevo León en el marco internacional. Del 22 de octubre al 4 de noviembre vamos a tener artistas locales, nacionales e internacionales”, dijo Rodríguez.

Rodríguez agregó que la incorporación del Parque del Agua permitirá ampliar los espacios para la convivencia y las actividades culturales.

“Y por eso me emociona especialmente que este año el nuevo Parque del Agua se convierta también en una de las sedes del festival. Porque construir un parque no termina el día que se inaugura. Ese día apenas comienza su historia”, añadió la titular de Amar a Nuevo León.

Ampliarán actividades fuera de la Macroplaza

En tanto, Melissa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León, señaló que esta edición, la presencia del festival estará también fuera de la zona de la Macroplaza.

“El festival ampliará su presencia en los centros de reinserción social, en los centros comunitarios, en las esferas culturales, en municipios, como lo decía ya, con el doble de actividades en este tipo de sedes”, comentó Segura.

Finalmente, Victoria Kuhne, presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, destacó que la programación será una oportunidad para que la ciudadanía disfrute de grandes experiencias.

“Me emociona muchísimo estar aquí para presentarles este avance de programación de nuestra decimonovena edición, que reafirma algo en lo que creemos profundamente: que el arte debe estar cerca de la gente, que debe salir a nuestras plazas, calles y espacios públicos. Esto es el Festival Internacional de Santa Lucía, un gran punto de encuentro que hace de Nuevo León un escenario y nos conecta, a través del arte, con otras culturas”, explicó Kuhne.

Kuhne precisó que la programación presentada todavía tendrá nuevas incorporaciones.