Festival Santa Lucía 2026: ¿Qué hacer este fin de semana?

Conciertos, ballet, cine y un desfile de calaveras forman parte de las actividades del Festival Santa Lucía en Monterrey del 23 al 25 de octubre.

La música, la danza, el teatro y las tradiciones mexicanas serán protagonistas este fin de semana en Nuevo León con una serie de espectáculos gratuitos como parte del Festival Internacional Santa Lucía 2026.

Del viernes 23 al domingo 25 de octubre, el público podrá disfrutar de conciertos, funciones de ballet, exposiciones y actividades relacionadas con el Día de Muertos en distintos espacios de Monterrey.

La edición número 19 del festival se realiza del 22 de octubre al 4 de noviembre, con más de 180 actividades distribuidas en diferentes municipios del estado.

¿Qué eventos habrá el viernes 23 de octubre?

Uno de los espectáculos musicales destacados será la presentación de Ilê Aiyê, agrupación originaria de Brasil que llevará sus ritmos afrobrasileños a la Explanada de los Héroes a las 20:00 horas.

El concierto acercará al público a una propuesta vinculada con la cultura afrobrasileña y las tradiciones de Bahía, como parte de la oferta internacional del festival.

Entre Luces y Almas: exposición de Día de Muertos

Quienes deseen comenzar el recorrido cultural desde temprano podrán visitar Entre Luces y Almas, una instalación de figuras iluminadas inspiradas en las tradiciones del Día de Muertos.

La exposición estará disponible del 22 de octubre al 8 de noviembre en la extensión de la Explanada de los Héroes.

El arte de ser: experiencia inmersiva

Otra alternativa es El arte de ser, una experiencia inmersiva que transforma una historia animada en un recorrido sensorial. El diseño, la animación, los aromas, las texturas y la interacción forman parte de esta propuesta dirigida a quienes buscan una actividad artística diferente.

La exposición estará disponible del 23 de octubre al 1 de noviembre. Sus horarios son de lunes a sábado, de 9:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 16:00 horas.

Maser presenta Into the Grid

El artista irlandés Maser realizará la intervención urbana Into the Grid, creada especialmente para el Festival Santa Lucía. La obra de gran formato estará instalada en la Explanada de los Héroes del 23 de octubre al 29 de noviembre.

Escala en Japón y La Bella Durmiente el sábado 24 de octubre

El sábado, el festival ofrecerá actividades para los aficionados a la música orquestal, las producciones japonesas y la danza clásica.

A las 18:00 horas se presentará Escala en Japón en el Teatro del Centro de las Artes, un espectáculo que reúne música relacionada con películas, anime y videojuegos japoneses.

Más tarde, a las 20:00 horas, el Ballet de Monterrey llegará a la Explanada de los Héroes con La Bella Durmiente, una puesta en escena basada en uno de los clásicos del repertorio de la danza.

Frankenstein, una puesta en escena con más de 50 bailarines

La programación también contempla Frankenstein, espectáculo de la compañía The Co., que se presentará a las 19:00 horas en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.

Más de 50 bailarines darán forma a esta propuesta inspirada en la obra de Mary Shelley, con una puesta en escena que explora la historia de uno de los personajes más conocidos de la literatura.

Desfile de Calaveras y cine concierto de Coco el domingo 25

El domingo 25 de octubre, las celebraciones relacionadas con el Día de Muertos llegarán a las calles del Centro de Monterrey con el Desfile de Calaveras, programado para las 16:00 horas en el área de las calles Juan Zuazua y Jardón.

El recorrido incluirá elementos tradicionales de esta festividad, como catrinas, comparsas, música, danza y carros alegóricos. Debido a la concentración de asistentes, se recomienda llegar con anticipación y considerar posibles afectaciones viales en la zona.

Cine concierto de Coco con música en vivo

Para cerrar la jornada, la Explanada de los Héroes recibirá el cine concierto de Coco a las 19:00 horas. Durante la actividad se proyectará la película de Disney-Pixar mientras una orquesta interpreta en vivo su banda sonora, incluida la canción Recuérdame.

La propuesta combina cine y música en directo en una función relacionada con las tradiciones mexicanas y la memoria familiar, temas centrales de la historia.

Safari: teatro familiar del 25 de octubre al 1 de noviembre

La compañía española La Baldufa llegará por primera vez a México con Safari, una obra dirigida al público infantil y familiar que aborda el acoso escolar mediante el humor y el teatro visual.

Inspirado en el mundo animal, el espectáculo invita a niñas, niños y adultos a reflexionar sobre la empatía, la amistad, el respeto y la aceptación de las diferencias. La compañía, ganadora del Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud de España, propone una historia divertida que también abre espacio para conversar en familia.

La obra se presentará del 25 de octubre al 1 de noviembre en el escenario al aire libre del Teatro de la Ciudad. Los horarios anunciados son los siguientes:

Lunes a jueves: 9:00 y 17:30 horas.

9:00 y 17:30 horas. Viernes 30 de octubre: 17:30 y 19:00 horas.

17:30 y 19:00 horas. Sábados y domingos: 16:00, 17:30 y 19:00 horas.

Radiografía: teatro contemporáneo en el Centro de las Artes

La Compañía de Teatro Experimental de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentará Radiografía, obra escrita por Carlos Portillo y dirigida por Antonio Craviotto.

La historia se desarrolla en el Consultorio de la Contemplación, un lugar al que acuden personas agotadas por las exigencias de la vida contemporánea. A través del humor y una mirada crítica, la obra cuestiona la presión por producir, rendir y mantenerse siempre conectados, e invita a reflexionar sobre la necesidad de detenerse y recuperar tiempo para uno mismo.

La función está programada para el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas en el Centro de las Artes.

Gala de música y danza en el Teatro de la Ciudad

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey ofrecerá una gala el domingo 25 de octubre a las 19:00 horas en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.

El espectáculo reunirá a jóvenes músicos y bailarines en una selección de obras del repertorio clásico.

La presentación busca destacar el talento y la preparación de nuevas generaciones de artistas formados en una institución cuyos alumnos han llegado a escenarios como el Carnegie Hall, el Lincoln Center y el Palacio de Bellas Artes.