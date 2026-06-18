Festival Anual de Ciudades Hermanas de Laredo regresa en 2026

Organizada por Visit Laredo, esta celebración gratuita y familiar transformará el recinto en un vibrante mercado internacional con 205 módulos de exhibición

El esperado 22.º Festival Internacional Anual de Ciudades Hermanas de Laredo regresará a la Sames Auto Arena del 10 al 12 de julio de 2026.

Organizada por Visit Laredo, esta celebración gratuita y familiar transformará el recinto en un vibrante mercado internacional con 205 módulos de exhibición que representarán a delegaciones de México, Centroamérica y Sudamérica.

Tras recibir a más de 21,000 asistentes el año pasado, el festival continúa su tradición de destacar la riqueza cultural, las alianzas económicas y las amistades duraderas que conectan a Laredo con sus ciudades hermanas.

Residentes y visitantes podrán disfrutar de arte, gastronomía, joyería, muebles hechos a mano y textiles en una de las comunidades binacionales más dinámicas del país.

Este año, la oferta se expande con la Segunda Carrera 5K del festival y talleres interactivos enfocados en la icónica muñeca Lele, símbolo de la artesanía mexicana, presentados en colaboración con maestros artesanos de Querétaro, México.