Festival Anual de Ciudades Hermanas de Laredo regresa en 2026

El esperado 22.º Festival Internacional Anual de Ciudades Hermanas de Laredo regresará a la Sames Auto Arena del 10 al 12 de julio de 2026.
Organizada por Visit Laredo, esta celebración gratuita y familiar transformará el recinto en un vibrante mercado internacional con 205 módulos de exhibición que representarán a delegaciones de México, Centroamérica y Sudamérica.
Tras recibir a más de 21,000 asistentes el año pasado, el festival continúa su tradición de destacar la riqueza cultural, las alianzas económicas y las amistades duraderas que conectan a Laredo con sus ciudades hermanas.
Residentes y visitantes podrán disfrutar de arte, gastronomía, joyería, muebles hechos a mano y textiles en una de las comunidades binacionales más dinámicas del país.
Este año, la oferta se expande con la Segunda Carrera 5K del festival y talleres interactivos enfocados en la icónica muñeca Lele, símbolo de la artesanía mexicana, presentados en colaboración con maestros artesanos de Querétaro, México.
"El festival es uno de los eventos emblemáticos de Visit Laredo y sirve como una plataforma importante para el intercambio cultural y el desarrollo turístico", afirmó Aileen Ramos, directora de Visit Laredo.
"Nos enorgullece dar la bienvenida a expositores y visitantes, destacando a Laredo como destino de comercio internacional, cultura y hospitalidad".