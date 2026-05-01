Festejan Día del Niño con actividades y alegría

Estudiantes de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Club de Leones Número 10 celebraron este 30 de abril el Día del Niño con una jornada llena de actividades

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Niños y niñas de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Club de Leones Número 10 celebraron este 30 de abril el Día del Niño con una jornada llena de actividades recreativas y educativas.

Desde temprana hora, los estudiantes participaron en juegos de mesa, rondas, dinámicas al aire libre y la tradicional “bebé leche”, además de disfrutar de la proyección de películas.

También acudieron disfrazados de vaqueros, con peinados locos y ropa libre, lo que llenó de color y entusiasmo el plantel.

La directora, Blanca Estela González, destacó que los festejos se llevaron a cabo durante toda la semana con el objetivo de fortalecer los lazos entre los alumnos mediante actividades formativas y de convivencia.

Señaló que es fundamental fomentar una buena niñez y educación, ya que esto contribuye al desarrollo de una mejor sociedad.

Durante el día, cientos de estudiantes disfrutaron de refrigerios, desayunos y múltiples dinámicas organizadas por el personal docente, consolidando así una celebración integral en honor a las niñas y niños.