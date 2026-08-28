Festeja su cumpleaños en el Cerro de las Mitras y se pierde

La mujer señaló que cuenta con experiencia como escaladora y senderista; sin embargo, durante el descenso perdió la orientación

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Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños en el Cerro de las Mitras terminó con un operativo de rescate durante la madrugada, luego de que una joven de 23 años se desorientara mientras descendía del Pico Piquín.

El reporte fue recibido a las 00:50 horas de este jueves, en las inmediaciones de la avenida Pedro Infante y Villa Florencia, en la colonia Mirador de Las Mitras 3, en Monterrey.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la joven explicó a los rescatistas que había iniciado el ascenso alrededor de las 22:30 horas con la intención de llegar a la parte alta del cerro para festejar su cumpleaños. Incluso llevaba consigo un pastel para celebrar en el lugar.

La mujer señaló que cuenta con experiencia como escaladora y senderista; sin embargo, durante el descenso perdió la orientación y terminó en una zona del cerro ubicada a pocos metros de una de las calles interiores del Instituto La Salle.

Ante la situación, los rescatistas solicitaron autorización al personal del instituto para ingresar con las unidades de emergencia y acercarse lo más posible al punto donde se encontraba la joven.

Una vez dentro de las instalaciones, los elementos utilizaron las torretas y la sirena de una de las unidades como referencia visual y auditiva, hasta conseguir que la joven identificara la ubicación del personal de rescate.

Posteriormente, los elementos realizaron el ascenso por una pared y continuaron a pie durante algunos metros hasta establecer contacto con la senderista.

La joven fue localizada sin lesiones aparentes y no fue necesario trasladarla a un hospital. Los rescatistas posteriormente la acompañaron hasta su vehículo particular, el cual se encontraba estacionado en la caseta de acceso al sendero hacia el Pico Piñón.

En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey.