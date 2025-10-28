Festeja Don Florencio Flores cumpleaños 90 rodeado de su familia

Su nieto, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, le dedicó un emotivo mensaje de admiración y gratitud por su ejemplo de vida

El empresario Don Florencio Flores Aguirre, símbolo de trabajo y generosidad en la región citrícola, celebró su cumpleaños número 90 rodeado de su familia y seres queridos.

Su nieto, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, le dedicó un emotivo mensaje de admiración y gratitud por su ejemplo de vida.

“Hoy cumple años mi abuelo Florencio. Un hombre que ha dedicado su vida a cosechar lo más valioso que tengo: la familia. Mi abuelo Florencio me enseñó que el éxito se construye a base de trabajo y esfuerzo, pero también que la familia se cuida, se protege y se guía. Hoy mi abuelo cumple 90 años, pero sé que su legado será eterno e inmortal. Larga vida don Florencio Flores Aguirre”, expresó Flores Serna.

Nacido en 1935 en la comunidad de Lazarillos, en Allende, Nuevo León, Don Florencio inició su historia como comerciante de ropa, calzado, frutas y legumbres que traía desde Monterrey, forjando desde joven una trayectoria marcada por el esfuerzo y la honestidad.

Hoy en día, Don Florencio es un empresario reconocido y su compañía es líder nacional en transporte de carga y un ejemplo de trabajo y amor por Nuevo León, valores que siguen inspirando a su familia y a todos quienes han conocido su historia.

En diciembre de 2023, el Gobierno de Nuevo León le rindió homenaje al develar una placa conmemorativa junto al Monumento a Ignacio Allende, en la Carretera Nacional, en reconocimiento a su destacada labor empresarial y su compromiso con el desarrollo económico y social de la región.