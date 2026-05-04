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Festeja DIF Monterrey a niñas y niños en 'Corylandia'

Por: Emiliano Gutiérrez

03 Mayo 2026, 18:34

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El festival ofreció un entorno seguro y accesible, donde participaron en dinámicas deportivas y espectáculos para fomentar la imaginación y la convivencia

Festeja DIF Monterrey a niñas y niños en 'Corylandia'

En el marco del Día del Niño, el DIF Monterrey reunió a las infancias usuarias de sus espacios como estancias infantiles, centros, unidades de rehabilitación, clínica del Autismo y Ciudad de la Inclusión, para celebrarlos con una gran fiesta.

Los asistentes se divirtieron en los juegos inflables de “Corylandia”, instalados en Ciudad Deportiva.

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El festival infantil ofreció un entorno seguro y accesible, donde niñas y niños participaron en dinámicas deportivas y espectáculos diseñados para fomentar la imaginación, la creatividad y la convivencia.

Durante la jornada se contó con la presencia del alcalde Adrián de la Garza y su esposa Gaby Oyervides, presidenta del DIF municipal, quienes realizaron un recorrido por el espacio y convivieron con las familias asistentes.

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También disfrutaron del parque de diversiones inflable y observaron los talleres y juegos enfocados en promover valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

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El festival formó parte de las acciones impulsadas por el DIF Monterrey para brindar espacios de esparcimiento sano, fortalecer la convivencia familiar y promover entornos de inclusión para la niñez regiomontana.

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