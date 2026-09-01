Fernando Gutiérrez asume la dirección de FIDEBARRIO

Los organismos consideraron necesario que las intervenciones también contemplen las condiciones de quienes desarrollan actividades comerciales en Barrio Antiguo

Los nombramientos de Luis Horacio Bortoni Vázquez como secretario de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey y de Fernando Gutiérrez Moreno al frente de FIDEBARRIO generaron un posicionamiento favorable de tres cámaras empresariales de Nuevo León.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de Nuevo León (CANADEVI), la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León (CAPROBI) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (CANACO) consideraron que las designaciones pueden contribuir a fortalecer la gestión urbana y territorial del municipio.

Bortoni encabezará el desarrollo urbano de Monterrey

Luis Horacio Bortoni Vázquez fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, dependencia encargada de atender los asuntos relacionados con el crecimiento, ordenamiento y regulación urbana de la ciudad.

Ante esta designación, los organismos plantearon la necesidad de contar con procesos claros, instituciones sólidas y una aplicación efectiva del marco regulatorio para brindar certeza a los trámites y proyectos relacionados con vivienda, comercio y servicios.

Las cámaras señalaron que la operación de esta dependencia tiene impacto directo en propietarios, desarrolladores, comerciantes y prestadores de servicios que realizan gestiones ante el municipio.

Gutiérrez Moreno estará al frente de FIDEBARRIO

Por su parte, Fernando Gutiérrez Moreno fue designado titular del Fideicomiso para el Mantenimiento, Conservación y Gestión Integral del Barrio Antiguo, organismo responsable de atender la preservación y recuperación de este sector histórico de Monterrey.

CANADEVI, CAPROBI y CANACO destacaron que la nueva gestión de FIDEBARRIO tendrá entre sus principales retos impulsar una regeneración urbana que permita mejorar el entorno sin perder el valor histórico de la zona.

Los organismos consideraron necesario que las intervenciones también contemplen las condiciones de quienes habitan, trabajan o desarrollan actividades comerciales en el Barrio Antiguo.

Finalmente, las tres cámaras manifestaron su disposición para colaborar con ambos funcionarios y presentar propuestas relacionadas con vivienda asequible, infraestructura comercial, servicios y ordenamiento urbano en Monterrey.