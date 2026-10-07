Fernando Canales busca sumar empresarios a alianza PRI-PAN

Cuestionado sobre los empresarios, dijo que si no participan activamente es por un error de criterio, ya que su función no debe limitarse a los negocios

El exgobernador panista y empresario Fernando Canales Clariond afirmó que está asumiendo el rol de "ancla" para convencer a los hombres de negocios y demás ciudadanos para apoyar la alianza PRI-PAN, rumbo a los comicios del 2027 en Nuevo León.

Recordó que en 1985, cuando se postuló por primera vez por la gubernatura, mucha gente no creía en él, y por eso acuñó la frase de "Sí Se Puede".

Y hoy afirmó estar muy optimista de que sí se puede unificar a los ciudadanos en torno a los mejores hombres y mujeres, postulados por la alianza PRI-PAN, para aumentar la participación y erradicar el abstencionismo.

"Cuando yo me lancé, toda la gente me decía: no vas a poder, a la mejor ganas, pero no vas a poder. Y por esos comentarios fue que yo acuñé la frase de "Sí Se Puede", y lo logramos. De manera que ahora estoy muy optimista porque percibo en la actitud ciudadana que sí vamos a lograr unificarnos en torno a los mejores hombres y las mejores mujeres, postulados por el PAN, por el PRI, por otros partidos políticos y apoyados por organizaciones ciudadanas", declaró.

Canales busca sumar liderazgos y candidaturas ciudadanas

El empresario, que fue entrevistado en la presentación del libro "Modelo San Pedro: cambiemos a México desde casa", del panista Luis Susarrey, expuso que se necesita un cambio y por eso él se ha involucrado.

"Últimamente he estado participando en muchas reuniones privadas con organismos ciudadanos, precisamente para buscar esa unidad e inclusive otorgar candidaturas a nuevoleoneses que no militan en ningún partido político, con el propósito de irnos con las buenas causas de México y salir de la dictadura que pretende instaurar Morena", detalló.

A la pregunta de si es un ancla, respondió que "definitivamente, hemos estado tocando muchas puertas de liderazgos de Nuevo León, que los tiene, que no militan tradicionalmente en los partidos políticos y que ahora los queremos no únicamente no como candidatos, hay muchas tareas por realizar, una de ellas es la de volver a creer en el voto".

"Yo tengo la firme esperanza y la convicción, y no nada más ilusionado, sino basado en lo que veo, en lo que escucho, en ese espíritu mexicano, particularmente en Nuevo León, por buscar mejores opciones de gobierno. Y en ese sentido estamos trabajando, entre otros temas, el del abstencionismo, para acabarlo", aseguró.

Llama a empresarios a participar en la vida política

Cuestionado sobre los empresarios, dijo que si no participan activamente es por un error de criterio, ya que su función no debe limitarse a los negocios.