Feria MTY Sostenible promueve cuidado ambiental con actividades

La jornada se realizó en el Museo Metropolitano de Monterrey con el objetivo de acercar a la ciudadanía acciones y herramientas para contribuir

Alrededor de 300 personas participaron en la Feria MTY Sostenible, organizada por el Gobierno de Monterrey a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO), con actividades enfocadas en educación ambiental, protección de los ecosistemas y participación ciudadana.

La jornada se realizó en el Museo Metropolitano de Monterrey, de las 10:00 a las 15:00 horas, con el objetivo de acercar a la ciudadanía acciones y herramientas para contribuir a una ciudad más verde y resiliente.

Como parte de la feria, se instaló un mercadito ambiental con 21 expositores que ofrecieron productos amigables con el medio ambiente. También se habilitó un espacio para la adopción responsable de perros y gatos, en colaboración con la Dirección de Bienestar Animal de Monterrey.

Entre las actividades educativas se realizaron talleres sobre jardines polinizadores, compostaje en casa, abejas nativas y urbanas, además de dinámicas sobre mariposas de origami y la lotería de la ciudad humana.

Reconocen a ganadores de concursos ambientales

La Feria MTY Sostenible también fue sede de la premiación de los concursos de Dibujo Infantil Ambiental y Fotografía Ambiental, con nueve ganadores en cada convocatoria.

En el concurso infantil se reconocieron los tres primeros lugares de las categorías “Acción por el Planeta”, “Árboles y parques de Monterrey” y “Polinizadores de Monterrey”.

Los nueve dibujos ganadores fueron exhibidos temporalmente en el Museo Metropolitano.

En el Concurso de Fotografía Ambiental se premiaron los tres primeros lugares de las categorías “Biodiversidad urbana”, “Área Natural Protegida Municipal Río la Silla” y “Calle y arquitectura urbana”. Las nueve fotografías seleccionadas también fueron exhibidas en el recinto.

La evaluación de los trabajos contó con la participación de personal especializado en temas ambientales y de la directora de Cambio Climático, Erika Morales Navarro.

La Feria MTY Sostenible forma parte de las acciones del Pilar 3, Monterrey Sostenible, y busca fortalecer la educación ambiental y la participación ciudadana para impulsar la protección de los ecosistemas y el bienestar urbano.