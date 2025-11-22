Feria laboral en Guadalupe ofrecerá más de mil vacantes

Una jornada que reunirá a más de 50 empresas y diversos organismos busca acercar opciones reales de colocación para perfiles operativos y profesionales.

La zona metropolitana de Monterrey tendrá este martes una nueva jornada de reclutamiento con la Feria de Empleo Guadalupe, donde más de 50 empresas abrirán más de mil vacantes para perfiles operativos, técnicos, ejecutivos y profesionistas.

El evento se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en la Expo Guadalupe, de 9:00 a 15:00 horas, con procesos de contratación que, según los organizadores, podrán realizarse de manera inmediata en varios casos.

La jornada pretende atender la demanda de colocación en un mercado laboral dinámico y con alta rotación. Federico Rojas Veloquio, secretario del Trabajo estatal, señaló que el encuentro reunirá también a organismos públicos y asociaciones que ofrecerán servicios complementarios para quienes buscan empleo o capacitación.

Aunque se trata de un esfuerzo coordinado entre distintos niveles de gobierno, el enfoque estará dirigido a la vinculación directa entre candidatos y empresas, sin actos protocolarios.

Entre los organismos que instalarán módulos se encuentran el Servicio Nacional de Empleo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Financiera para el Bienestar, Bolsa de Trabajo Municipal, IMSS, ACNUR, el Instituto Estatal para el Adulto Mayor (IEPAM), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Contraloría Estatal, la Escuela de Artes y Oficios, el ICET y la Contraloría Interna. Estos espacios ofrecerán desde orientación laboral y programas sociales hasta información sobre certificaciones y cursos de oficio.

Respecto a las empresas participantes, la variedad abarca sectores como manufactura, tecnología, retail, logística, alimentos, energía, telecomunicaciones y hotelería. La lista completa incluye:

ACCIONA, AIMSA, Amazon México, AMBBIO, APTIV, ARMUR Soluciones, Autopolis, Bastet Seguridad, Callclick Contact Center, Carnicería Alcon, Case City, Celumaster, Chemtek, Coppel, Empléate Ya, Graftech, Gruma (Tecno Maíz), Grupo ABC, High Battery, Hilton Garden Aeropuerto Monterrey, Hotel Monterrey Macroplaza, Industrias Vermont, Instituto de Certificación Académica y Desarrollo Empresarial, Josephino’s Pizza, Kesos y Kosas, LG Electronics, Manpower Group, Maseca, MERA, MET Limpieza, MetLife, OEPSA Seguridad, Office Depot, One Mobile, PCM Papel, Petro Seven, Polaris, Polyempaques y Derivados Monterrey, Prolec, Protecto Deco, Rosenberger, Safe Centro de Mezclas, Sears, Senda, Sigma Alimentos, Sistenet, Soriana, Tecsa, Thinkco, Total Play, Treviño Refacciones, Tu Casa Más, Vitro Fama, Vixomedia, Yazaki Cables, Yazaki Instrumentos y Yelos.

Las vacantes incluyen operadores de producción, personal de ventas, almacenamiento, servicio al cliente, mantenimiento, técnicos especializados, supervisión de áreas industriales y perfiles administrativos. Debido al volumen de asistentes esperado, la organización recomienda realizar un pre-registro a través del portal ferias.empleo.gob.mx, con el fin de agilizar la entrada y reducir tiempos de espera.

La feria busca responder a necesidades inmediatas de contratación en la región, además de brindar opciones para quienes buscan reinsertarse al mercado laboral, cambiar de sector o mejorar su posición actual. Con una oferta amplia y asistencia de organismos que brindan orientación y herramientas de desarrollo, el evento se perfila como uno de los encuentros de reclutamiento más grandes del último trimestre en Nuevo León.