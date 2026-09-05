Fenómeno de 'El Niño' provocaría invierno helado en NL

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), El Niño, fenómeno asociado con la interacción entre el océano, abonará a estas condiciones en invierno

Aunque la temporada de lluvias aún se mantiene activa en México, septiembre marca el inicio de la temporada de frentes fríos 2026-2027, la cual podría estar acompañada por condiciones invernales más húmedas y una mayor incidencia de eventos de frío en el norte del país, incluido Nuevo León.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), El Niño, fenómeno asociado con la interacción entre el océano, abonará a estas condiciones en el invierno.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, precisó que uno de los primeros efectos que podría observarse durante el invierno será el desplazamiento hacia el sur de la corriente en chorro —flujo de vientos que circula de oeste a este— que normalmente pasa por el norte de México y el sur de Estados Unidos.

“Actualmente prevalecen condiciones de El Niño, el cual se pronostica que persista y se fortalezca, alcanzando una probabilidad del 95 % de ser un evento muy fuerte hacia fin de año”, dijo Vázquez durante la conferencia del SMN de Temporada de Frentes Fríos.

Por lo que habrá mayor humedad en el norte de México, por lo que de septiembre a diciembre podrían registrarse condiciones más húmedas y, en determinadas zonas, temperaturas más bajas del promedio y posibles nevadas.

“Este año podríamos observar una incidencia alta de nevadas”, señaló el coordinador del SMN.

Específicamente, todo apunta a que diciembre será el periodo en el que El Niño alcance mayor intensidad; por tanto, diciembre y enero concentrarán algunos de los episodios más fuertes de frentes fríos. Se prevén 17 en ambos meses, de los 56 que habrá en total desde septiembre de 2026 a mayo de 2027.

Entre las entidades que podrían resentir estos efectos se encuentra Nuevo León. El ingreso de vientos provenientes del norte, particularmente aquellos que atraviesan el Golfo de México, podría generar rachas fuertes de viento, oleaje elevado en las costas, lluvias y descensos importantes de temperatura.

La modificación en el comportamiento de la corriente en chorro también podría favorecer una mayor incursión de masas de aire polar y ártico hacia el territorio nacional.

“Vamos a tener una mayor cantidad de frentes fríos que nos van a estar afectando y, por esta condición que se modifica la corriente en chorro, sí podríamos tener una mayor incursión de eventos de aire polar, de aire ártico que podría estar manteniendo temperaturas sensiblemente bajas, sobre todo en el norte de México; es lo que estamos viendo. Ahora, las temperaturas mínimas, todo indica que la tendencia que veíamos es que del número de días con temperatura cero o por debajo, pues cada vez son menos días por el calentamiento global y también vemos que las temperaturas mínimas cada vez son más calurosas”, explicó.

Sin embargo, cabe señalar que el otoño comenzará con temperaturas mínimas por arriba del promedio. De septiembre a noviembre de 2026, las perspectivas apuntan a temperaturas mínimas superiores al promedio en buena parte del territorio nacional.

Las anomalías podrían alcanzar alrededor de 3 °C y hasta °C por encima del promedio en algunas regiones del norte y occidente del país, así como en Baja California.

“Esperamos que las temperaturas mínimas estén por arriba del promedio; esta es una tendencia que no es solamente de este año, sino que ya veníamos arrastrando de hace años, donde las temperaturas mínimas cada vez son más altas y esto está generando que la diferencia de las temperaturas entre la mañana y la noche no sea tan grande”, explicó Vázquez Romaña.

El funcionario señaló que esta tendencia se relaciona con un comportamiento que se ha venido observando durante los últimos años, en el que las temperaturas mínimas han aumentado progresivamente.

En cuanto a las precipitaciones, septiembre y octubre se mantienen como los meses más lluviosos del año en México.

En septiembre, las lluvias estarán cerca del promedio en el noroeste del país, mientras que Nuevo León podría registrar precipitaciones por debajo de lo habitual. Para octubre se prevén más lluvias en el Pacífico y, en noviembre, un incremento en Nuevo León.