Feministas levantan la voz ante historias desgarradoras

“Hace dos años me robaron mi camioneta afuera de mi casa, fue un conocido que le dio la llave a otra persona para írsela a robar, era una persona que me seguía por semanas hasta dar conmigo.” Comentó una mujer de identidad anónima.

“Hice mi denuncia, viene la policía, la cual me acosó hasta las 4:30 de la mañana, me encerraron en un cuarto y me estuvieron gritando, sometiendo, al día de hoy, la Fiscalía de Nuevo León no ha resuelto mi caso, ni presentándoles las pruebas suficientes”.

“Por miedo a mis hijos no quise continuar, porque si fueron capaces de robarme en mi casa, robarse mi camioneta, acosarme de seguirme a la fecha, qué pasará después”, afirmó.