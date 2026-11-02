Félix Arratia llevará por primera vez jornada social a Monterrey

El secretario de Igualdad e Inclusión alista la llegada de 50 servicios estatales el 3 de noviembre al Macrocentro San Bernabé.

Con más de 50 trámites y servicios gratuitos de dependencias estatales, la estrategia Ayudamos de Cerca llegará por primera vez a Monterrey el próximo 3 de noviembre, en una jornada que se realizará en el Macrocentro Comunitario San Bernabé.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, informó que esta será la edición número 15 del programa, que suma más de 45 mil personas atendidas en 13 municipios de Nuevo León.

La jornada comenzará a las 17:00 horas y se prevé recibir entre 2 mil y 3 mil asistentes, luego de que la edición más reciente, realizada en Juárez, congregara a más de 4 mil personas.

“Hoy llegamos a Monterrey porque la gente nos lo pidió, porque las mujeres regias lo solicitaron. Arrancamos con el reto de recorrer Nuevo León y ya hemos atendido a más de 45 mil personas. Hemos estado en el sur, en el norte y en distintos municipios, y vamos a seguir llevando los servicios del Gobierno hasta donde está la gente”, indicó el funcionario estatal.

Arratia destacó que la estrategia ha ampliado su alcance con la participación de más de 20 dependencias e instituciones estatales, lo que permite concentrar en un solo espacio servicios de salud, educación, atención social, asesoría jurídica y trámites gubernamentales.

“Antes, muchas familias tenían que trasladarse a distintas oficinas para realizar sus trámites. Hoy estamos llevando más de 50 servicios a sus colonias, en un mismo lugar y con atención directa. De eso se trata Ayudamos de Cerca: de facilitarle las cosas a la gente y resolver sus necesidades”, agregó.

Señaló que la llegada a Monterrey responde a las solicitudes de las familias de la capital, particularmente de mujeres que han pedido acercar estos servicios a sus colonias.

Entre los apoyos disponibles estarán la vacunación, expedición de actas de nacimiento, trámites de la tarjeta Cuidar tu Salud y orientación sobre programas sociales. También participarán las secretarías de Salud, Educación, Participación Ciudadana, Mujeres, Cultura y Medio Ambiente, así como el DIF Nuevo León, entre otras instituciones.

El funcionario explicó que las jornadas se realizan por la tarde para facilitar la asistencia de quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares durante el día.

Para agilizar la atención, invitó a los interesados a realizar un registro previo y obtener su código QR, además de acudir con la documentación necesaria.