Félix Arratia lleva tarjeta Ayudamos a las Mujeres a cuidadora

La tarjeta "Ayudamos a las Mujeres" otorga $2,000 pesos mensuales a jefas de familia y cuidadoras, pero incluye otros beneficios

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Tras conocer su caso en Info7, el secretario de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León, Félix Arratia, visitó a Emiliano, el joven de 21 años de edad con síndrome de Down, y a su mamá, doña Claudia García.

Y al llegar a su casa en Ciudad Solidaridad, en Monterrey, sorprendió a la jefa de familia.

"Hoy les traigo una gran sorpresa porque nos impactó mucho el caso. Saben que andamos por todo el Estado, tratando de acercar este tipo de programas que ayudan mucho a las familias, pero sobre todo a las mujeres como tú, valientes, echadas para adelante, que lo dan todo, durante todos los días, y estoy contento de estar aquí, entregándote tu tarjeta de "Ayudamos". Sé que va a ser de gran bendición", le dijo Arratia Cruz.

La tarjeta "Ayudamos a las Mujeres" otorga 2 mil pesos mensuales a jefas de familia y cuidadoras, pero tiene más beneficios.

"También la cobertura, medicamentos, citas, todo el tema de terapias, el acompañamiento en materia de salud. Estamos a la orden, pero también otra parte importante que ya tiene activada tu tarjeta es que todos los días, a partir de las 10 de la mañana, puedes utilizar el transporte público de manera gratuita", le explicó.

La mamá de Emiliano agradeció porque esta ayuda representa un alivio a su economía.

"Muy agradecida con usted, al Estado, al gobernador Samuel, a su esposa Mariana, muchísimas gracias por atender este caso", le expuso ella.

El secretario de Igualdad e Inclusión garantizó que vienen tiempos mejores.

"Vengo de una reunión justo con el gobernador para ver este programa. Vienen más beneficios para el programa. Hoy tenemos más de 117 mil beneficiarias y la meta es llegar a 200 mil", detalló.

Para doña Claudia, hubo más apoyos, como kits de limpieza y colchonetas.

Y para el joven, un regalo: un juego armable, de colección.

"Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, reiterarte que estamos a la orden, ojalá esto sea de gran bendición para tu casa, tu familia, para el campeón Emiliano", le comentó Arratia Cruz, antes de despedirse.

Y ella le dio las gracias por la ayuda que representa un ingreso que cambia su día a día.