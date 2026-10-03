Felix Arratia fija fecha para erradicar pobreza alimentaria en NL

Para mayo del 2027, la administración estatal busca cumplir con un ambicioso reto social, erradicando la pobreza alimentaria.

De acuerdo con Félix Arratia, Secretario de Igualdad e Inclusión, durante el actual sexenio unas 100,000 personas han dejado esa condición y, de mantenerse la tendencia, el estado podría levantar “bandera blanca” contra la pobreza alimentaria en mayo del próximo año.

“Estamos a punto de levantar bandera blanca, esto significa de erradicar la pobreza alimentaria; hoy, en este sexenio, hay 100,000 personas menos con pobreza alimentaria y, si seguimos con esa tendencia, para mayo del próximo año podríamos estar erradicando la pobreza alimentaria”, indicó el funcionario.

En entrevista con Lety Benavides, conductora de Azteca Noreste, la estrategia, explicó, tiene como eje el programa Hambre Cero, que busca articular recursos públicos, privados y de organizaciones de la sociedad civil para garantizar el acceso a alimentos a las personas que enfrentan mayores carencias.

“Y justamente el programa Hambre Cero significa poder aglutinar a recursos privados, a recursos de las organizaciones de la sociedad civil y del gobierno para poder llevar alimento de calidad, una alimentación sana, un apoyo mensual en el caso de que hay algunas regiones donde no podemos entrar para que ninguna persona de Nuevo León sufra pobreza alimentaria”, expresó.

Arratia sostuvo incluso que, de concretarse la meta, Nuevo León podría convertirse en la primera entidad de Latinoamérica en alcanzar ese objetivo.

La apuesta forma parte de una estrategia que la Secretaría de Igualdad e Inclusión ha desplegado durante los primeros cuatro meses de Arratia al frente de la dependencia, periodo en el que, afirmó, se han llevado programas sociales a más de 30 municipios, tanto rurales como metropolitanos.

Uno de los programas centrales es “Ayudamos a las Mujeres”, dirigido principalmente a jefas de familia y mujeres cuidadoras, quienes reciben un apoyo mensual de $2,000, además de una red de servicios que incluye atención médica, orientación psicológica y nutricional.

“Es un programa integral que le estamos maximizando los beneficios porque lo que queremos es justamente saldar esta deuda que tenemos con las mujeres y cuidar de quienes nos cuidan”, expresó.

El funcionario señaló que el esquema busca atender no solamente a madres solteras o jefas de familia, sino también a mujeres que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores con movilidad limitada.

A la par de las transferencias, el programa contempla beneficios adicionales para facilitar la movilidad y el acceso a servicios, con la intención de que el apoyo no se limite a una entrega económica.

Otra de las vertientes que Arratia destacó es “Ayudamos de Cerca”, mediante la cual la Secretaría lleva directamente los servicios y programas a las colonias, en lugar de esperar a que los ciudadanos acudan a las oficinas gubernamentales.

La operación busca adaptarse incluso a los horarios laborales de la población; el funcionario señaló que realizan jornadas desde las 5:00 de la mañana, al menos una vez por semana, para atender a personas que deben trasladarse posteriormente a sus centros de trabajo o realizar otras actividades.

“Con Ayudamos de Cerca lo que queremos es, hoy te puedo decir, en estos cuatro meses, atender a más de 100,000 usuarios y estamos convencidos que de esta manera es como el gobierno tiene que trabajar en beneficio de la gente”, señaló.

Arratia también reportó que durante estos primeros cuatro meses se han otorgado 1.4 millones de servicios a ciudadanos mediante los distintos programas de la dependencia.

La Secretaría, indicó, también trabaja además en la próxima apertura del CITEA, Centro de Intervención para personas dentro del espectro autista, que tendrá como objetivo ampliar la atención más allá del diagnóstico y brindar acompañamiento en ámbitos como educación, salud e inclusión laboral.

A esta red se suman 51 centros comunitarios distribuidos en el Estado, donde se ofrecen actividades deportivas, talleres, capacitación, artes, oficios y servicios de atención psicológica y nutricional.

El propósito, de acuerdo con Arratia, es utilizar esta infraestructura para reconstruir el tejido social y ampliar la presencia del Gobierno estatal en las comunidades.

La Secretaría también mantiene un programa de apoyo directo para personas con discapacidad de entre 18 y 64 años que, de acuerdo con el funcionario, busca cubrir un segmento de población al que no llega el apoyo federal.

El esquema contempla una ayuda mensual de $800 para quienes cuentan con el dictamen correspondiente.