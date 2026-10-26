Félix Arratia entrega tarjetas y aparatos de movilidad en el sur

Dicha obra busca mejorar el tránsito y la accesibilidad en una zona con pendiente que, durante años, ha presentado dificultades para sus habitantes

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, realizó una gira de trabajo por Doctor Arroyo, Galeana e Iturbide, donde entregó 3 mil tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres, aparatos de movilidad e inició una obra de infraestructura social.

Durante las actividades, acompañado por la secretaria de Administración, Gloria Morales, el funcionario estatal destacó que el objetivo es ampliar la cobertura de los programas sociales y acercar servicios a las comunidades del sur del estado.

Esta gira da continuidad a los recorridos realizados previamente en Aramberri y General Zaragoza para acercar apoyos y atención directa a las familias.

Destacan avances en programas sociales en distintas regiones de Nuevo León

En Doctor Arroyo, primera parada de la jornada, Arratia Cruz reiteró que la estrategia de la dependencia busca ampliar la atención en las distintas regiones de Nuevo León, sin que la distancia sea un impedimento para acceder a los servicios.

“El sur de Nuevo León hoy tiene otra cara. A cinco años del inicio del gobierno de Samuel García, vemos avances en carreteras, infraestructura y programas sociales que están llegando a comunidades que durante mucho tiempo estuvieron rezagadas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que estos resultados lleguen a todas las familias”, expresó.

Posteriormente, en Galeana, ante más de mil 500 mujeres, el secretario destacó los resultados de la estrategia Hambre Cero, mediante la cual, según indicó, alrededor de 100 mil personas han logrado superar la pobreza alimentaria.

El funcionario señaló que el Gobierno estatal mantiene como objetivo erradicar esta condición en 2027, mediante la coordinación de programas alimentarios, transferencias económicas y acciones de inclusión social.

“Queremos que Nuevo León sea el primer estado en levantar bandera blanca contra la pobreza alimentaria. Hemos avanzado, pero todavía hay familias que necesitan de nosotros. Por eso estamos recorriendo los municipios, acercando los programas y trabajando para que nadie se quede fuera”, afirmó.

Inician pavimentación en el municipio de Iturbide

La gira concluyó en Iturbide, donde, además de entregar tarjetas a beneficiarias, Arratia Cruz puso en marcha los trabajos de pavimentación de una vialidad en la colonia Ayuntamiento. Dicha obra busca mejorar el tránsito y la accesibilidad en una zona con pendiente que, durante años, ha presentado dificultades para sus habitantes.

El secretario señaló que la infraestructura social es parte de las acciones para reducir desigualdades y mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y acceso a servicios.

“No se trata solamente de entregar tarjetas o acercar programas. También tenemos que invertir en las calles, en los caminos y en los espacios que utilizan las familias todos los días. La igualdad también se construye con obras que resuelven problemas reales de la gente”, puntualizó.

Por su parte, el alcalde de Iturbide, Arnoldo Carreón, reconoció la coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y agradeció el inicio de la obra, así como la incorporación de más mujeres del municipio a los programas estatales.

“Agradecerte que desde el día uno que llegaste y me acerqué a tocar la puerta, nos recibiste, y hoy con tu visita, nos dejas algo claro: el apoyo y respaldo es para todas y todos. Siempre vamos a estar agradecidos por mostrarnos un respaldo claro y contundente”, expresó el edil.

Entregan aparatos de movilidad a personas que los requieren

Durante las visitas a los tres municipios también se entregaron aparatos de movilidad a personas que los necesitan, como parte de las acciones dirigidas a grupos prioritarios.

En las actividades participaron el director estatal del INJUVE, Edelmiro Cavazos; el presidente municipal de General Terán, David Sánchez; la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Patricia Salazar; la directora de Fidesur, Yazmín Bárcenas, y los subsecretarios de Protección Social y Oportunidades, Irving Delgado, y de Desarrollo Comunitario Integral, Armando Martínez.