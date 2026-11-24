A cinco años de su creación, las beneficiarias reciben 2 mil pesos mensuales, transporte público gratuito e ilimitado y servicios de cobertura médica sin costo

A cinco años de su implementación, el programa Ayudamos beneficia actualmente a 124 mil 500 mujeres en Nuevo León, mediante apoyos económicos, transporte público gratuito y servicios de cobertura médica, informó el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Guadalupe Arratia Cruz.

Durante la entrega de más de 350 nuevas tarjetas en el municipio de García, el funcionario destacó que este programa se ha mantenido como una estrategia de apoyo para reconocer el trabajo de las mujeres, fortalecer su autonomía y contribuir a mejorar las condiciones económicas de sus familias.

Arratia señaló que Ayudamos no es un programa temporal, sino una política social que ha evolucionado durante los últimos cinco años para atender las necesidades de las mujeres que diariamente combinan sus actividades laborales con las responsabilidades del hogar.

"El programa Ayudamos no nació ayer, ni hace semanas, ni hace meses. Hoy cumplimos cinco años de habernos establecido como programa y la historia es distinta: 124 mil 500 familias y vidas cambiadas", expresó.

Destacan apoyo a labores de cuidado

El secretario compartió que, durante sus recorridos por los 51 municipios de Nuevo León, ha conocido historias de mujeres que, pese a enfrentar dificultades económicas y personales, priorizan el bienestar de sus hijas, hijos, familiares con discapacidad, adultos mayores e incluso vecinos que necesitan ayuda.

En ese sentido, destacó que el programa también busca reconocer las labores de cuidado que realizan las mujeres, una actividad fundamental para el sostenimiento de las familias.

"Las mujeres de Nuevo León siempre están buscando cómo ayudar a alguien más, pero muy pocas veces nos piden al gobierno que las ayudemos a ellas. Hoy el programa Ayudamos significa darles esa oportunidad", manifestó.

Ofrecen apoyos económicos y transporte gratuito

De acuerdo con el funcionario, las beneficiarias reciben 2 mil pesos mensuales, acceso gratuito e ilimitado al transporte público y cobertura médica sin costo, beneficios que buscan disminuir los gastos de los hogares y brindarles mayores oportunidades de independencia.

Ante los cuestionamientos sobre la estrategia, Arratia defendió su continuidad y señaló que los cinco años de operación y la incorporación de nuevas beneficiarias reflejan la intención del Gobierno estatal de mantener los apoyos dirigidos a las mujeres.

Asimismo, reconoció la participación del gobernador Samuel García en el impulso y ampliación del programa, así como la colaboración del Instituto Estatal de las Mujeres para fortalecer el acompañamiento y la autonomía de quienes reciben los beneficios.