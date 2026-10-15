Félix Arratia asocia reducción de carencias a programas sociales

A esto se suman más de 43 mil personas atendidas mediante la entrega de apoyos, aparatos de movilidad y servicios médicos, psicológicos y nutricionales

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La Secretaría de Igualdad e Inclusión del estado, amplió la cobertura de sus programas sociales durante los cinco años de la actual administración estatal, con apoyos para mujeres, personas con discapacidad, familias en situación vulnerable y población que requiere atención alimentaria.

Ayudamos a las Mujeres supera las 117 mil beneficiarias

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacó, en el Nuevo León Informa, que una de las principales estrategias fue Ayudamos a las Mujeres, que pasó de atender a 4 mil beneficiarias a más de 117 mil, con apoyos económicos que aumentaron de 500 a 2 mil pesos mensuales.

“Somos un gobierno que sí le cumple a las mujeres”, expresó el funcionario, quien señaló que la meta es alcanzar las 200 mil beneficiarias al cierre de este año.

El programa también contempla viajes gratuitos en transporte público después de las 10 de la mañana.

Ayudamos de Cerca atiende a más de 35 mil personas

En cuanto a la atención directa a la población, Arratia informó que la estrategia Ayudamos de Cerca ha brindado servicios, orientación y apoyos a más de 35 mil personas en 12 municipios, durante sus primeros cuatro meses de operación.

“El objetivo es poder salir del escritorio directamente a las colonias, a los municipios, a cada rincón de nuestro estado”, señaló.

El funcionario también destacó la construcción de 10 nuevos centros comunitarios y la rehabilitación de otros tres, con una red estatal que actualmente suma 50 espacios y beneficia a 1.1 millones de personas.

Además, adelantó que la próxima semana se inaugurará otro centro en García.

Amplían atención a niñas, niños y personas con discapacidad

En el rubro de atención social, indicó que 97 estancias infantiles brindan servicio a cerca de 9 mil 800 niñas y niños, mientras que el programa para personas con discapacidad ha beneficiado a más de 16 mil 500 personas desde 2021.

A esto se suman más de 43 mil personas atendidas mediante la entrega de apoyos, aparatos de movilidad y servicios médicos, psicológicos y nutricionales.

Arratia agregó que la estrategia Hambre Cero busca erradicar la pobreza alimentaria en el estado, con la participación del Gobierno, organizaciones civiles y bancos de alimentos.

“Nuestra meta es que ninguna persona en Nuevo León viva de pobreza alimentaria”, afirmó, al señalar que la administración estatal se ha planteado alcanzar ese objetivo en mayo de 2027.

Respecto a los indicadores sociales, el secretario resaltó que la pobreza multidimensional disminuyó 56.4 por ciento entre 2020 y 2024, mientras que la pobreza extrema registró una reducción del 76.2 por ciento, de acuerdo con las cifras presentadas durante su informe.

“Hoy podemos decirles que en tiempo récord y en indicadores claves de 2020 a 2024, hemos reducido en 56.4% la pobreza multidimensional”, declaró.

Finalmente, informó que el Gobierno estatal ha destinado más de 780 millones de pesos a proyectos sociales en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de ampliar la atención a grupos prioritarios y reducir las carencias sociales en Nuevo León.