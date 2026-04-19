Félix Arratia anuncia nuevo centro comunitario en Juárez, NL

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, anunció la construcción de un nuevo centro comunitario en el municipio de Juárez

El secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, anunció la construcción de un nuevo centro comunitario en el municipio de Juárez, como parte de las acciones del programa estatal de atención social.

El proyecto fue presentado durante la mega brigada Ayudamos en tu colonia, donde autoridades estatales y municipales acercaron servicios a la población.

Impulso a servicios y desarrollo comunitario

Arratia Cruz explicó que el nuevo espacio estará ubicado en la zona de Las Lomas y Los Huertos, y será uno de los centros comunitarios más grandes del estado.

“Vamos a arrancar la construcción de uno de los centros comunitarios más grandes de todo Nuevo León”, destacó el funcionario.

El objetivo es fortalecer el acceso a servicios, capacitación y actividades que contribuyan al desarrollo social de las familias.

Durante la jornada, autoridades realizaron recorridos casa por casa en el sector Los Huertos para recoger y atender peticiones ciudadanas relacionadas con servicios básicos, seguridad y entorno urbano.

En estas actividades participaron la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, así como funcionarios estatales de áreas como salud, educación, participación ciudadana y atención a las mujeres.

“Tanto el gobierno estatal como municipal hemos estado en las colonias atendiendo temas como baches, basura, luminarias y seguridad”, señaló Arratia.

Brigada con servicios gratuitos

La mega brigada reunió a más de mil personas, quienes pudieron acceder a servicios y programas gratuitos sin salir de su comunidad, gracias a la participación de diversas dependencias, incluido el DIF estatal.

Además, se instalaron módulos informativos para orientar a los ciudadanos sobre apoyos disponibles y trámites gubernamentales.

El funcionario subrayó que estas acciones buscan mejorar el entorno y la calidad de vida de la población mediante la cercanía institucional.

“Es importante platicar con la gente y llevarnos sus peticiones para darles seguimiento”, concluyó.