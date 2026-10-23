Félix Arratia anuncia más servicios con 'Ayudamos de Cerca'

El secretario recordó que, desde su puesta en marcha en junio, las jornadas han atendido a más de 40 mil personas en distintos puntos de Nuevo León

Las jornadas Ayudamos de Cerca ampliaron su alcance con la incorporación de las dependencias que integran el Gabinete de Igualdad e Inclusión, con el objetivo de acercar más trámites, servicios y programas estatales a las familias de Nuevo León, informó el secretario Félix Guadalupe Arratia Cruz.

Durante la edición 14 de esta estrategia, realizada en el municipio de Pesquería, el funcionario destacó que la coordinación entre las distintas dependencias permite ofrecer más de 50 servicios en un mismo espacio, facilitando el acceso de la ciudadanía a los programas y la atención del Gobierno del Estado.

Ayudamos de Cerca ha atendido a más de 40 mil personas

Ante más de 2 mil 500 asistentes, Arratia señaló que esta nueva etapa representa una evolución en la forma de brindar atención, al pasar de un esfuerzo individual a un trabajo conjunto entre las instituciones estatales.

El secretario recordó que, desde su puesta en marcha en junio, las jornadas han atendido a más de 40 mil personas en distintos puntos de Nuevo León, mediante un modelo que busca acercar los servicios públicos directamente a las comunidades.

Explicó que la estrategia responde a la necesidad de facilitar los trámites, reducir los traslados y permitir que las familias encuentren en un solo lugar distintas opciones de atención gubernamental.

Incorporan jornadas por la tarde para ampliar la atención

Asimismo, destacó la ampliación de los horarios como parte de las mejoras implementadas. Durante las primeras 12 ediciones, las jornadas se realizaron de las 5:00 a las 7:00 horas; sin embargo, ahora también se llevan a cabo por la tarde para atender a las personas que no pueden acudir por la mañana debido a sus actividades laborales o familiares.

Arratia explicó que el horario matutino se estableció para brindar atención a quienes comienzan sus actividades desde temprano, antes de dirigirse a sus centros de trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.

No obstante, la incorporación de jornadas vespertinas busca ampliar las oportunidades para que más ciudadanos puedan realizar sus trámites y acceder a los programas estatales.

El funcionario reiteró que el propósito de Ayudamos de Cerca es mantener un gobierno cercano a la población, mediante la presencia de las dependencias en las colonias y la atención directa a las necesidades de la ciudadanía.

En la jornada también estuvieron presentes el diputado local Baltazar Martínez; el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel; el subsecretario de Protección Social, Irving Delgado; la subsecretaria de Atención Ciudadana, Ariadne García, y subsecretarios de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.