Felipe Canales reúne a vecinos de Alianza Real en Escobedo

El encuentro estuvo encabezado por Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

Con el objetivo de consolidar las bases de la Cuarta Transformación en el municipio, el Equipo de la Transformación llevó a cabo una Asamblea Informativa en la colonia Alianza Real, donde más de 500 vecinos se reunieron para respaldar la continuidad del proyecto político local y el Proyecto de Nación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro estuvo encabezado por Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quien estuvo acompañado por los liderazgos locales Luis Garza y Elisa Ramos como parte de los recorridos permanentes que realizan por diversos sectores de Escobedo.

Durante su intervención, Canales destacó que la participación activa de los ciudadanos en las colonias es la pieza fundamental para garantizar que el bienestar llegue a las familias y se defiendan los avances construidos en la demarcación.

Unidad y Justicia Social en los sectores populares

El aspirante señaló que el trabajo territorial no solo permite fortalecer la estructura del movimiento, sino que funciona como un canal directo para escuchar las necesidades prioritarias de la población.

Asimismo, enfatizó que bajo la premisa de "Crecimiento con Justicia Social", el proyecto busca ampliar de manera equitativa las oportunidades para todos los habitantes de Escobedo.

La asamblea en la colonia Alianza Real forma parte de una serie de encuentros informativos programados por el Equipo de la Transformación, los cuales buscan incentivar la organización comunitaria y sumar voluntades desde el corazón de los barrios de cara a los próximos procesos de consolidación interna.

Al cierre del evento, los organizadores refrendaron el compromiso de mantener la presencia en las calles y continuar recorriendo los distintos sectores del municipio para difundir los ejes de la transformación.