Felipe Canales promueve participación ciudadana en Escobedo

Se destacó la importancia de impulsar el crecimiento con justicia social y defender los principios del movimiento en el municipio

Felipe Canales continúa con los recorridos y asambleas informativas en colonias de Escobedo, con el propósito de acercar a las familias los principios del Proyecto de Nación de la Cuarta Transformación y promover la unidad en el municipio.

A través del denominado Equipo de la Transformación, se han llevado a cabo actividades en sectores como Las Malvinas, Rincón de las Encinas y Emiliano Zapata, donde se busca impulsar la participación y organización desde las comunidades.

Felipe Canales promueve la organización desde las colonias

Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Escobedo, destacó que el contacto directo con las familias es una vía para fortalecer la unidad y el compromiso con la continuidad de la Transformación.

En estos encuentros, señaló que cada recorrido representa una oportunidad para compartir convicciones, mantener la cercanía con los habitantes y consolidar el trabajo colectivo.

Luis Garza y Elisa Ramos refrendan compromiso con la 4T

Por su parte, Luis Garza y Elisa Ramos, aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional del Distrito 3 Federal, reiteraron su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación.

Ambos destacaron la importancia de impulsar el crecimiento con justicia social y defender los principios del movimiento.

De esta manera, el Equipo de la Transformación mantiene sus actividades territoriales en Escobedo, con recorridos y asambleas para promover la participación ciudadana y llevar el mensaje de la 4T a más familias.