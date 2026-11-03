Felipe Canales mantiene encuentros con vecinos de Escobedo

En esta ocasión, la Colonia Topo Grande fue sede de una Asamblea Informativa, donde Canales, en compañía de Elisa Ramos y Luis Garza

Continuando con sus recorridos en las colonias de Escobedo, el Equipo de la Transformación, encabezado por Felipe Canales, continuó con sus trabajos de fortalecer el municipio.

Realizan Asamblea Informativa en Topo Grande

En esta ocasión, la Colonia Topo Grande fue sede de una Asamblea Informativa, donde Canales, en compañía de Elisa Ramos y Luis Garza, refrendó la importancia de mantener un trabajo construido desde las comunidades, con compromiso y participación, para que el Crecimiento con Justicia Social siga siendo una realidad.

El aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Escobedo destacó que, tal y como lo señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cercanía con las familias y el diálogo permanente son fundamentales para fortalecer las comunidades.

Por su parte, Elisa Ramos y Luis Garza, aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el Distrito 3 Federal, coincidieron en que la Cuarta Transformación se fortalece con organización, participación y el compromiso de seguir construyendo junto al pueblo.

Continúan encuentros en las colonias de Escobedo

Las Asambleas Informativas forman parte de una agenda de encuentros en distintas colonias de Escobedo, orientada a mantener el diálogo con las comunidades y fortalecer la organización del Equipo de la Transformación.

Con su llegada a Topo Grande, Felipe Canales y el Equipo de la Transformación continúan avanzando en su labor de informar, mantener la unidad y fortalecer las convicciones que impulsan la Transformación en Escobedo.