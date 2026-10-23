Felipe Canales encabeza recorrido en Flores Magón, Escobedo

Durante la jornada, enfatizó la necesidad de mantener un vínculo estrecho con la población para atender las problemáticas locales

Integrantes del denominado "Equipo de la Transformación" mantuvieron sus recorridos de proximidad social en el municipio, tocando las puertas de la emblemática colonia Flores Magón con el objetivo de dialogar directamente con la ciudadanía sobre el avance de los proyectos de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Felipe Canales encabeza visitas casa por casa en Escobedo

La brigada de visitas casa por casa estuvo encabezada por Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y Soberanía en Escobedo.

Durante la jornada, enfatizó la necesidad de mantener un vínculo estrecho con la población para atender las problemáticas locales.

“La Transformación de Escobedo se construye en las calles, escuchando, atendiendo y buscando soluciones a las necesidades de las familias”, apuntó.

Participan aspirantes a la coordinación del Distrito 3 Federal

En la caminata también participaron Luis Garza y Elisa Ramos, quienes buscan la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía en el Distrito 3 Federal.

Ambos perfiles aprovecharon el encuentro con los vecinos para difundir la visión de "Crecimiento con Justicia Social" promovida a nivel nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los tres liderazgos políticos coincidieron en que el futuro del desarrollo municipal depende del fortalecimiento y la continuidad del proyecto político actual en la región, por lo que refrendaron su compromiso de seguir sumando voluntades mediante asambleas y visitas directas en los diferentes sectores de Escobedo.