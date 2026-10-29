Felipe Canales amplía recorridos en colonias de Escobedo

Estuvo acompañado en la jornada por Luis Garza y Elisa Ramos, quienes buscan la Coordinación de la Defensa de la Transformación en el Distrito 3 Federal

El Equipo de la Transformación intensificó sus recorridos territoriales por diversos sectores del municipio de Escobedo, con el objetivo de extender el diálogo comunitario en torno a los principios de la Cuarta Transformación.

Las brigadas informativas, lideradas por Felipe Canales, aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación, sumaron a su ruta a las colonias Los Vergeles, San Marcos del Parque, Nueva Esperanza, Provileon, Laderas de San Miguel y Villas de Escobedo. Según informaron los organizadores, estas visitas buscan consolidar el respaldo al proyecto que encabeza a nivel federal la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Diálogo vecinal y ejes de campaña

Durante las caminatas por las calles de Escobedo, Canales dialogó con los colonos sobre la necesidad de fortalecer el modelo de "Crecimiento con Justicia Social", la ampliación de oportunidades y el bienestar comunitario.

Estuvo acompañado en la jornada por Luis Garza y Elisa Ramos, quienes buscan la Coordinación de la Defensa de la Transformación en el Distrito 3 Federal. Los tres perfiles coincidieron en que la movilización en territorio es clave para incentivar la participación ciudadana desde las bases.

Buscan extender las visitas a todas las colonias del municipio

De acuerdo con el equipo de campaña, la presencia en estos nuevos sectores forma parte de una agenda permanente que busca cubrir la totalidad de las colonias del municipio, con el fin de recopilar las inquietudes de los habitantes y alinearlas con la plataforma política de su movimiento de cara a los próximos procesos internos.