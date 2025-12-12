Info 7 Logo
Feligreses comienzan a congregarse en la Basílica de Guadalupe

Por: Esmeralda Valdez

11 Diciembre 2025, 16:02

Elementos de seguridad resguardan el perímetro y vigilan los accesos, debido a los cierres viales implementados alrededor del templo.

A un día de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, los feligreses ya comienzan a arribar a la Basílica ubicada en la colonia Independencia, donde desde tempranas horas se vive un ambiente de devoción y preparación para las festividades.

En las afueras del santuario, numerosas personas aprovechan para adquirir ramos de flores y veladoras que ofrecerán a la “Morenita”, mientras que otros disfrutan de antojitos como churros y champurrados para amenizar la espera.

Con el paso del día, se prevé que continúe incrementando la llegada de peregrinos que buscan acompañar a la Virgen de Guadalupe en sus tradicionales mañanitas, una de las expresiones de fe más arraigadas entre la comunidad.

Feligreses comienzan a congregarse en la Basílica de Guadalupe (1).jpg

La movilidad en la zona se mantiene activa pero controlada. Elementos de seguridad resguardan el perímetro y vigilan los accesos, debido a los cierres viales implementados alrededor del templo.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar el tránsito seguro de los miles de visitantes que se esperan en las próximas horas.

Calles cerradas y alternativas viales 

Ante el inminente incremento de visitantes, las calles que rodean la Basílica de Guadalupe serán cerradas a la circulación. La autoridad municipal exhorta a los conductores a tomar sus debidas precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:

Rutas alternas al sur

Opción 1: Los automovilistas podrán tomar la calle Guanajuato, dar vuelta al poniente por 16 de Septiembre, continuar por Querétaro y seguir por Nueva Independencia al oriente.

Opción 2: Si circulan por San Luis Potosí, deberán girar por 5 de Febrero al oriente, seguir por Tamaulipas al sur y tomar Tepeyac al poniente.

Rutas alternas al norte

Si circulan por Jalisco, deberán doblar por Tepeyac al poniente, seguir por Zacatecas y tomar luego 5 de Febrero al oriente.

Quienes transiten por Juan Pablo Segundo (antes Castelar), deberán dar vuelta en Nuevo León hasta 16 de Septiembre al poniente.

