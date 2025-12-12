Feligreses comienzan a congregarse en la Basílica de Guadalupe

Elementos de seguridad resguardan el perímetro y vigilan los accesos, debido a los cierres viales implementados alrededor del templo.

A un día de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, los feligreses ya comienzan a arribar a la Basílica ubicada en la colonia Independencia, donde desde tempranas horas se vive un ambiente de devoción y preparación para las festividades.

En las afueras del santuario, numerosas personas aprovechan para adquirir ramos de flores y veladoras que ofrecerán a la “Morenita”, mientras que otros disfrutan de antojitos como churros y champurrados para amenizar la espera.

Con el paso del día, se prevé que continúe incrementando la llegada de peregrinos que buscan acompañar a la Virgen de Guadalupe en sus tradicionales mañanitas, una de las expresiones de fe más arraigadas entre la comunidad.

La movilidad en la zona se mantiene activa pero controlada. Elementos de seguridad resguardan el perímetro y vigilan los accesos, debido a los cierres viales implementados alrededor del templo.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar el tránsito seguro de los miles de visitantes que se esperan en las próximas horas.

Calles cerradas y alternativas viales

Ante el inminente incremento de visitantes, las calles que rodean la Basílica de Guadalupe serán cerradas a la circulación. La autoridad municipal exhorta a los conductores a tomar sus debidas precauciones y utilizar las siguientes rutas alternas:

Rutas alternas al sur

Opción 1: Los automovilistas podrán tomar la calle Guanajuato, dar vuelta al poniente por 16 de Septiembre, continuar por Querétaro y seguir por Nueva Independencia al oriente.

Opción 2: Si circulan por San Luis Potosí, deberán girar por 5 de Febrero al oriente, seguir por Tamaulipas al sur y tomar Tepeyac al poniente.

Rutas alternas al norte

Si circulan por Jalisco, deberán doblar por Tepeyac al poniente, seguir por Zacatecas y tomar luego 5 de Febrero al oriente.

Quienes transiten por Juan Pablo Segundo (antes Castelar), deberán dar vuelta en Nuevo León hasta 16 de Septiembre al poniente.