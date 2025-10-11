Federales aseguran domicilio y detienen a uno en El Carmen, NL

Un domicilio marcado con el número 150 fue asegurado desde la madrugada de este viernes. Hay una persona detenida y se aseguraron armas de fuego

Un despliegue de autoridades federales y estatales se registra en el municipio de El Carmen por el aseguramiento de un domicilio.

La movilización de elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Estatal de Investigaciones se presenta en la calle Portal de Altamira y Portal de Veracruz, en el Fraccionamiento Portal de Buena Vista.

En el lugar, un domicilio marcado con el número 150 fue asegurado desde la madrugada de este viernes.

Hasta el momento se ha dado a conocer que hay una persona detenida y se aseguraron armas de fuego.