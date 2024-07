FBI busca a madre e hija de Texas desaparecidas en Monterrey

El FBI continúa buscando información sobre Jessica García Rojo, de 17 años, y su madre, Juana Marcela Rojo, de 55 años, residentes de Hebronville, Texas, quienes desaparecieron en Nuevo León.

Las dos mujeres fueron vistas por última vez el 15 de mayo, cuando cruzaron desde Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, México, alrededor de las 9 p.m. Según informaron funcionarios del FBI, su última ubicación conocida fue cerca de Monterrey, Nuevo León.

Jessica y Juana estaban conduciendo una Dodge Caravan blanca con placas de Nuevo México 609 XBC cuando desaparecieron. Jessica tiene cabello castaño, ojos marrones, mide 1.65 metros de alto y pesa 71 kilos. Juana mide 1.54 metros de alto, pesa 95 kilos, y también tiene cabello castaño y ojos marrones. Jessica tiene vínculos en la región y es bilingüe, mientras que Juana habla principalmente español.

