Favorece frente frío en acumulados de agua en NL

Al corte de las 8:00 horas del domingo, se determinó que el área metropolitana fue donde más llovió al reportar 142.2 milímetros de agua

El Frente Frío número 4, que se presentó desde el viernes en Nuevo León, trajo un total de 175.4 milímetros de lluvia de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La Estaciones Climatológicas, distribuidas en cinco regiones del estado, registraron importantes acumulados de precipitaciones entre el viernes y sábado.

Al corte de las 8:00 horas del domingo, se determinó que el área metropolitana fue donde más llovió al reportar 142.2 milímetros de agua.

La zona citrícola fue otro de los puntos en donde la presencia de lluvia logró que se acumularan 14.3 milímetros.

La región sur fue la única zona donde no se registraron precipitaciones.

La cantidad de lluvia que se registró en Nuevo León favoreció para que las presas tuvieron un ligero crecimiento en el almacenamiento de agua.

La presa La Boca alcanzó un llenado de 97.31 por ciento, con 38.425 millones de metros cúbicos, un aumento de 0.092 millones respecto al sábado.

Cerro Prieto llegó a 83.07 por ciento, con 249.211 millones de metros cúbicos, tras sumar 0.264 millones.

En tanto, El Cuchillo pasó de 715.210 a 716.191 millones de metros cúbicos, un incremento de 0.981 millones, para ubicarse en 63.77 por ciento de su capacidad de 1,123.143 millones.

Precipitación total en Nuevo León: 175.4