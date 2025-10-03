Fatal atropello en el Boulevard Antonio L. Rodríguez

A un costado permanecía una camioneta pick up blanca, señalada como presunta responsable del hecho. El conductor, lejos de huir, esperó en el sitio

Un hombre de entre 55 y 60 años falleció la noche del miércoles luego de ser atropellado sobre el boulevard Antonio L. Rodríguez, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y generó afectaciones viales en la zona poniente de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:40 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona reportaron al 911 la presencia de una persona tendida sobre el pavimento. Minutos después, arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso del hombre.

A un costado permanecía una camioneta pick up blanca, señalada como presunta responsable del hecho. El conductor, lejos de huir, esperó en el sitio a las autoridades para deslindar responsabilidades.

La escena obligó al despliegue de Movilidad Monterrey, que resguardó la circulación vehicular mientras se realizaban las maniobras correspondientes. El tráfico rumbo al poniente se mantuvo afectado hasta que el cuerpo fue retirado y la camioneta asegurada.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que determinará si se trató de un descuido del peatón, del automovilista, o de ambos, en un hecho que volvió a poner sobre la mesa los riesgos de una de las vialidades más transitadas de la ciudad.