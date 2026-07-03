Fatal accidente laboral en Apodaca deja un hombre sin vida

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como una ambulancia, quienes confirmaron ya no contaba con signos vitales

Un hombre murió luego de caer cinco metros al interior de una tolva en una fábrica en Apodaca.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Camino al Milagro y Cecilio Garza en la colonia Parque Industrial El Milagro, en la empresa Nutrientes Básicos de Monterrey.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como una ambulancia, quienes confirmaron ya no contaba con signos vitales.

La víctima realizaba labores de limpieza en la tolva

El hombre identificado como José Alberto, de 55 años, quedó al interior de la tolva, se mencionó que se encontraba realizando la limpieza para el cambio del producto, por lo que presuntamente resbaló, quedando prensada una de sus extremidades inferiores, por lo que al momento de caer el alimento, falleció asfixiada, al no poder liberarse, ya que la máquina continuaba funcionando con normalidad.

Se esperó el arribo de policía municipal y elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para el retiro del cuerpo de la víctima.