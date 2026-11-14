Farmacias Benavides será adquirida por Farmacias del Ahorro

Farmacias Benavides inicia una nueva etapa al integrarse a Farmacias del Ahorro, en una de las operaciones más relevantes del sector salud en México

Farmacias Benavides (la “Compañía”) anunció hoy que su accionista mayoritario, The Boots Group, ha celebrado un acuerdo definitivo para vender la Compañía a Farmacias del Ahorro. The Boots Group es propiedad mayoritaria de Sycamore Partners, en asociación con Stefano Pessina y su familia.

Una vez concluida, esta operación unirá bajo una misma estructura a dos proveedores emblemáticos y altamente complementarios de servicios farmacéuticos y de salud, ampliando la presencia total de la compañía combinada a más de 3,000 sucursales en todo México. Juntas, las compañías crearán una oferta fortalecida de servicios farmacéuticos y de salud a nivel nacional, basada en un profundo compromiso con la salud y la prosperidad de los mexicanos a precios accesibles.

La conclusión de esta operación marcará un regreso histórico a casa, al devolver a manos mexicanas a un pilar del comercio farmacéutico nacional y poner de manifiesto la profunda confianza de Farmacias del Ahorro en el mercado interno de México, su gente y su crecimiento a largo plazo. Farmacias del Ahorro está plenamente comprometida a dar continuidad al prestigioso legado de la familia Benavides, uniendo nuestras fortalezas para brindar más atención médica, consultas médicas gratuitas y mayores ahorros a las familias mexicanas.

“Este acuerdo marca un nuevo y emocionante capítulo para Farmacias Benavides, los integrantes de nuestro equipo y los clientes y las comunidades a quienes servimos. Durante más de 100 años, Benavides se ha construido sobre la base de la confianza y el cuidado, y en Farmacias del Ahorro hemos encontrado un socio que comparte nuestros valores y nuestro compromiso con la salud de los mexicanos. Esperamos seguir aprovechando el impulso que nuestros equipos han generado y crear aún más oportunidades de crecimiento,” afirmó Mauricio González, director general de Farmacias Benavides.



“Durante más de tres décadas, nuestra visión a largo plazo ha sido invertir, crecer y desarrollar capacidades que mejoren directamente la vida de las familias mexicanas. La adquisición de Farmacias Benavides es un hito estratégico que reafirma este compromiso con nuestro país. Siempre hemos creído que el crecimiento empresarial solo tiene verdadero sentido cuando está al servicio de la sociedad. A través de esta inversión histórica, aseguraremos y fortaleceremos una plataforma de atención médica de clase mundial que servirá con orgullo a México durante las generaciones venideras,” afirmó Antonio Leonardo Castañón, cofundador y presidente de Grupo Farmacias del Ahorro.

“Esta adquisición será un hito histórico que nos permitirá llevar el legado de 35 años de atención accesible de Farmacias del Ahorro a aún más familias mexicanas. Hoy, nuestro compromiso se demuestra mediante un impacto masivo y tangible: brindar más de 1 millón de consultas médicas gratuitas, distribuir más de 500,000 medicamentos esenciales gratuitos a través de nuestro programa de lealtad y realizar más de 800,000 entregas gratuitas a domicilio cada mes. Una vez concluida esta operación, aprovecharemos las fortalezas combinadas de ambas organizaciones para ampliar nuestro alcance, innovar en nuestros servicios y honrar el legado de confianza de Farmacias Benavides. Nuestro crecimiento se traducirá directamente en lo que más necesitan las familias mexicanas: mayor acceso a la atención médica, mejores servicios y mayores ahorros,” afirmó Rafael Selvas Silva, director general de Farmacias del Ahorro.

“Farmacias Benavides es una marca mexicana muy querida, con un legado centenario de ofrecer productos, servicios y atención de la más alta calidad a las familias mexicanas. Creemos que Farmacias del Ahorro es el socio adecuado para seguir construyendo sobre esta base. Agradecemos a Mauricio y a todo el equipo de Benavides su constante dedicación al negocio al emprender este nuevo capítulo,” afirmó Dary Kopelioff, director general de Sycamore Partners.



“Farmacias Benavides ha sido una parte importante de nuestro Grupo durante más de una década. Me siento inmensamente orgullosa de lo que hemos logrado juntos para transformar el negocio y prepararlo para su crecimiento futuro. Quisiera agradecer especialmente a nuestros colegas mexicanos su dedicación y contribución a este éxito. Confío en que, bajo sus nuevos propietarios, Farmacias Benavides seguirá desarrollando su considerable potencial en los próximos años,” afirmó Ornella Barra, presidenta de The Boots Group.



La operación se encuentra sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo aprobaciones regulatorias. Hasta el cierre de la operación, Farmacias Benavides y Farmacias del Ahorro continuarán operando como compañías separadas e independientes.

Acerca de Farmacias Benavides

Fundada hace más de 100 años, Farmacias Benavides es una de las principales cadenas de farmacias de México y una marca de confianza entre los consumidores mexicanos. La Compañía opera más de 1,100 sucursales y más de 450 consultorios de atención primaria, con una sólida presencia en el norte, el este y el centro de México. Su plataforma omnicanal combina su red de sucursales físicas con un canal digital en crecimiento, un programa de lealtad y un portafolio de productos de marca propia. Para obtener más información sobre Farmacias Benavides, visite www.benavides.com.mx.

Acerca de Farmacias del Ahorro

Fundada en 1991, Farmacias del Ahorro es una de las cadenas de farmacias más grandes de México, con aproximadamente 2,000 sucursales en todo el país, todas las cuales ofrecen consultas médicas gratuitas y otros servicios de salud gratuitos. La compañía brinda más de un millón de consultas médicas gratuitas al mes, regala cerca de 500,000 medicamentos mensualmente a través de Monedero del Ahorro y atiende aproximadamente 800,000 pedidos con entrega gratuita a domicilio cada mes. También opera una plataforma de comercio electrónico y marketplace, así como el programa de lealtad Monedero del Ahorro, que cuenta con más de 20 millones de usuarios activos. Para obtener más información, visite www.fahorro.com.

Acerca de The Boots Group

The Boots Group integra negocios de comercio minorista de salud y belleza centrados en la farmacia en todo el mundo, así como una operación de distribución farmacéutica mayorista en Alemania. A través de marcas de confianza, entre ellas Boots, No7 Beauty Company y Farmacias Benavides, la compañía se enfoca en ayudar a las personas a verse y sentirse lo mejor posible, ofreciendo servicios de salud y de comercio minorista de alta calidad y fácil acceso. El negocio de distribución farmacéutica mayorista de The Boots Group en Alemania opera bajo las marcas Alliance Healthcare Deutschland y GEHE, y brinda apoyo a más de 11,000 farmacias en todo el país mediante servicios modernos de logística y salud digital.

Acerca de Sycamore Partners

Sycamore Partners es una firma de capital privado con sede en Nueva York, fundada en 2011. La firma se especializa en inversiones relacionadas con el consumo, la distribución y el comercio minorista, y colabora con los equipos directivos para mejorar la rentabilidad operativa y el valor estratégico de sus negocios. Con aproximadamente 18 mil millones de dólares en activos bajo administración, los inversionistas de Sycamore Partners incluyen destacados fondos de dotación, instituciones financieras, oficinas de gestión de patrimonios familiares, planes de pensiones y fondos soberanos. Para obtener más información, visite www.sycamorepartners.com.

Asesores

Goldman Sachs actúa como asesor financiero y Galicia Abogados, S.C. como asesor legal de Farmacias Benavides. UBS Securities LLC y Lexham Ventures LLC actúan como asesores financieros y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. como asesor legal de Farmacias del Ahorro.