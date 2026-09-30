Farah dedica informe a Mauricio y destaca obras y seguridad

El alcalde presentó su informe con avances en seguridad, movilidad, servicios, salud y participación ciudadana, además de nuevas acciones para el municipio

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Ante la presencia de comités de vecinos, jueces auxiliares y líderes comunitarios, el alcalde Mauricio Farah presentó su segundo informe de resultados, en el que destacó el avance de San Pedro Garza García en materia de seguridad, movilidad, infraestructura y servicios públicos.

Durante el acto rendido en el Auditorio San Pedro, el edil dedicó el informe a la memoria del exalcalde Mauricio Fernández, a quien reconoció como su maestro y mentor, refrendando el compromiso de mantener al municipio como un referente nacional

“Hoy tenemos una ciudad que es referente nacional y que ocupa primeros lugares en muchos de los temas que más importan”, dijo Farah.

“Cuando una ciudad ya está ahí, cuando se alcanzan esos primeros lugares, el reto cambia. Ya no se trata solamente de llegar a ser los primeros. Se trata de mantenernos, de mejorar lo que ya hacemos bien y de preguntarnos todos los días qué podemos hacer todavía mejor. Para mí, eso significa llevar a San Pedro al siguiente nivel”.

En el rubro de seguridad, el edil enfatizó que San Pedro suma más de 700 días consecutivos en el primer lugar nacional de percepción de seguridad, efectividad y confianza policial, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante el último año, la corporación municipal sumó 105 patrullas, para un total superior a 250 unidades, 313 cámaras de videovigilancia, 20 torres de monitoreo y 350 cámaras corporales.

Esta inversión redujo el tiempo de respuesta a emergencias a dos minutos, disminuyó en 30% los delitos patrimoniales y registró la cifra de homicidios más baja del último decenio.

Como parte del plan estratégico, Farah anunció la transformación del C4 en un Departamento Estratégico de Inteligencia, Análisis y Operación, que operará con tecnología avanzada para fortalecer la prevención del delito.

En servicios públicos, el municipio también mantiene el liderazgo nacional.

Farah reportó la intervención de 119 vialidades y la aplicación de más de 327 mil metros cuadrados de recarpeteo.

En movilidad e infraestructura, se detallaron trabajos en avenidas principales como Alfonso Reyes, Gómez Morín, Calzada del Valle, Vasconcelos y Lázaro Cárdenas, donde las obras pluviales de la interconexión presentan un 90% de avance. Asimismo, el Centro de Gestión de Movilidad alista la incorporación de Inteligencia Artificial para la sincronización de semáforos en tiempo real, mientras que el programa de transporte gratuito Circuitos San Pedro superó el millón de traslados a través de sus 11 rutas.

En el ámbito de desarrollo social, la red municipal de salud brindó más de 15 mil consultas gratuitas, realizó 1,200 estudios de laboratorio y entregó 12,500 medicamentos sin costo.

En participación ciudadana, la administración destinó 112 millones de pesos al programa Hacemos San Pedro, captando 882 propuestas de vecinos de diversos sectores para la ejecución de proyectos locales.

Además, reconoció al equipo municipal por hacer posibles los logros presentados durante este año.

“Con este equipo de trabajo que tengo, con estos síndicos y regidores, este cabildo que, la verdad, nunca he visto en muchas administraciones en las que he trabajado, un cabildo como el que tenemos y por supuesto, la calidad de funcionarios públicos con la que contamos en todas las secretarías”.

Farah destacó que la estrategia en seguridad, movilidad, servicios, salud y participación ciudadana continuará en lo que resta de la administración.