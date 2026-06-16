Fans de Suecia y Túnez agradecen hospitalidad de Monterrey

El ambiente mundialista continúa apoderándose de las calles de Monterrey. Desde temprana hora, aficionados de Suecia y Túnez recorrieron Barrio Antiguo

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Las calles de Barrio Antiguo amanecieron con ambiente mundialista. Desde muy temprano aficionados de Suecia y Túnez comenzaron a recorrer las calles del corazón de Monterrey, disfrutando la gastronomía y el ambiente local.

El ambiente mundialista continúa apoderándose de las calles de Monterrey. Desde temprana hora, aficionados de Suecia y Túnez recorrieron Barrio Antiguo, donde aprovecharon para conocer algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad y disfrutar de la gastronomía local.

Entre los visitantes se encontraba Baldo, aficionado de Túnez, quien aseguró haberse enamorado de México durante su estancia.

"Me encanta su país y yo quiero regresar para quedarme un mes solo en México", comentó.

Los turistas también destacaron la calidez con la que han sido recibidos por los regiomontanos. Alice, aficionada de Suecia, agradeció el trato que ha recibido durante su visita.

"Gracias México, gracias por todo, son amables, nos encanta mucho Monterrey y bueno, hay que seguir adelante, nos vemos en la final", expresó.

Durante el recorrido de INFO 7, algunos aficionados sorprendieron al hablar español. Al ser cuestionados sobre cómo aprendieron el idioma, explicaron que su interés surgió gracias a un popular programa de televisión mexicano. "Cuando era niño me encantaba El Chavo del Ocho. Estudiaba cuando niño porque quería hablar el idioma del Chavo, solo eso", relató uno de los visitantes.

Mientras continúan las actividades mundialistas en la ciudad, miles de aficionados extranjeros siguen disfrutando de la cultura, la comida y la hospitalidad que caracterizan a Nuevo León.