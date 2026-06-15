Fan walk reúne aficionados previo al Suecia vs Túnez en Monterrey

Aficionados europeos y africanos se han unido a los locales para entonar a todo pulmón canciones mexicanas y “porras” creando una atmósfera festiva

El Parque del Agua se ha transformado en el epicentro de culturas y alegría.

A pocas horas de que inicie el esperado encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez en el Estadio Monterrey, pactado para las 20:00 horas, miles de seguidores han tomado los pasillos de este espacio recreativo para protagonizar un "fan walk" lleno de color y hermandad.

El ambiente previo al silbatazo inicial ha superado las expectativas.

Cánticos y convivencia marcan la previa mundialista

En un recorrido realizado por INFO7, se pudo constatar que aficionados europeos y africanos se han unido a los locales para entonar a todo pulmón canciones mexicanas y “porras” creando una atmósfera festiva que ya es sello de esta sede mundialista.

La adopción de la cultura mexicana por parte de los visitantes ha sido inmediata. No es raro ver a seguidores suecos portando máscaras de lucha libre o a fanáticos tunecinos luciendo el típico sombrero norteño, integrándose por completo al folklore de la capital de Nuevo León.

Por su parte, los regios han aprovechado cada momento para ejercer como los anfitriones de gala. Las solicitudes de fotos del recuerdo son constantes, y los visitantes han manifestado su gratitud por el recibimiento.

Los aficionados, tanto europeos como africanos, han manifestado que los regios les han dado una bienvenida de lujo.

La fiesta se dirige al Gigante de Acero

Con cánticos, baile y una seguridad reforzada para garantizar el orden, el "fan walk" se encamina ahora hacia el "Gigante de Acero", dejando claro que en Monterrey la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo se juega en la cancha, sino que se vive intensamente en sus calles.