Fan Fest llena su capacidad para el México vs Ecuador

El Gobierno estatal cerró los accesos al FIFA Fan Festival por aforo completo e invitó a seguir el México vs Ecuador desde la Macroplaza

El Gobierno del Estado informó que el Monterrey FIFA Fan Festival™️alcanzó su capacidad máxima previo al partido de México contra Ecuador de las 19:00 horas. Por seguridad, las autoridades invitaron a la ciudadanía a seguir la transmisión del encuentro en la pantalla gigante de la Explanada de los Héroes.

Ante la masiva respuesta de los aficionados locales y visitantes, las autoridades estatales activaron los protocolos de control de accesos.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, el comité organizador estatal agradeció la respuesta del público y notificó el cierre de las puertas del festival para evitar sobrecupos que pongan en riesgo a los asistentes.

“El FIFA Fan Festival™️ Monterrey llegó a su capacidad máxima. Para nosotros la seguridad de todas y todos los asistentes es la máxima prioridad. ¡Gracias por su comprensión!”, informaron las autoridades estatales.

Con la finalidad de que ningún aficionado se quede sin vivir la pasión del encuentro del conjunto tricolor, el Gobierno del Estado invitó a la población que no logró ingresar al recinto principal a desplazarse hacia la Macroplaza, espacio que se encuentra habilitado con pantallas gigantes y donde continuará la transmisión en vivo del partido en un ambiente familiar y seguro.

Las corporaciones de seguridad y protección civil mantienen el despliegue en todo el perímetro del primer cuadro de la ciudad para garantizar el orden antes, durante y después del partido.