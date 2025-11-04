Info 7 Logo
VIE 14 FEB
Nuevo León

Familias y jóvenes celebran Halloween en las calles de Monterrey

Por: Esmeralda Valdez

31 Octubre 2025, 23:11

Familias regiomontanas recorrieron distintos sectores para pedir dulces, mientras casas y negocios se sumaron con decoración temática de terror para recibirlos.

Desde temprana hora, niñas y niños salieron acompañados de sus familias para recorrer calles de distintos sectores de la ciudad a pedir dulces. 

Las casas se sumaron a la celebración, lucieron adornos con calabazas, telarañas, luces naranjas y personajes de terror. Muchas familias prepararon mesas con dulces y botanas para recibir a los visitantes. 

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.59.22 PM.jpeg

Por la noche, los más grandes también tuvieron su espacio para celebrar. En el Barrio Antiguo se vivió un ambiente animado con música, disfraces y actividades temáticas. 

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.59.22 PM (1).jpeg

Se espera que esta noche, especialmente en puntos de convivencia siga llegando gente para sumarse al ambiente festivo.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 10.59.20 PM.jpeg

